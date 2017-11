Urbanismo Diez años para planificar mejoras en las comunicaciones de la ciudad El municipio ha cambiado en una década de manera significativa, pero sigue sin conseguir los nuevos accesos para entrar y salir por Constitución y Cayetano Roldán

CARLOS CHERBUY

SAN FERNANDO 02/11/2017 09:38h Actualizado: 02/11/2017 09:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ampliación de carriles de Pery Junquera ha sido, por el momento, la última actuación realizada para la mejora de la comunicación de la ciudad. Un tema recurrente en la última década y que sigue pendiente de reclamaciones, que parecen que se van a convertir en históricas, ya que no hay manera de que se resuelvan sus trámites.

Es el caso de los dos accesos que se reclaman para mejorar la entrada y salida de la ciudad. Curiosamente ambos estaban completamente resueltos, sin embargo hoy se mueven en la incertidumbre. En primer lugar hay que hablar del caso del enlace de Cayetano Roldán con Fadricas y la autovía CA-33. Los trabajos comenzaron, pero se tuvieron que paralizar por el soterramiento de la estación de San Fernando Centro.

Tras la finalización de las labores, ya nunca más se reanudó y sigue a la espera, a pesar de ser una gran oportunidad para la ciudad. Y es que permitirá un acceso directo desde la autovía con el polígono de Fadricas II, y por ende de Fadricas I, lo que haría que estos espacios se convirtieran en lugares más atractivos para las empresas. Todo ello cuando permitirá otra salida directa desde una punta a otra de la ciudad, es decir poder cruzar desde la plaza de Juan Vargas para salir por Cayetano Roldán hasta la autovía, lo que mejoraría considerablemente la comunicación de la ciudad.

Lo último que se supo es que había un problema administrativo al haber entrado la empresa adjudicataria en concurso de acreedores y que se esperaba solventar pronto, pero ese ‘en breve’ que en tantas ocasiones se han escuchado en boca de responsables públicos tanto municipales como nacionales, se alarga en el tiempo y sigue sin haber fecha para que se retome.

Por otro lado, y como compensación por la obra del tranvía, desde el Ayuntamiento siempre se habló del compromiso de la Junta de crear un acceso desde la autovía hasta la avenida Constitución, pasando por detrás de los bomberos. Pero con el tiempo la Administración autonómica no solo no ha mostrado interés en su realización sino que asegura que no se encontraba entre las contraprestaciones firmadas en los acuerdos con el Consistorio.

Por lo que otra posibilidad para cruzar de punta a punta la ciudad y descongestionar el tráfico se queda en el aire, sin contar con ningún tipo de financiación y por el momento sin la presión del Ayuntamiento para que se lleve a cabo.

Todo ello cuando el tranvía ha cambiado de manera drástica la movilidad en la ciudad al hacer semipeatonal toda la calle Real, es decir un tramo de más de dos kilómetros. Hay partidos que aseguran que aún no se ha planteado lo que significaría la puesta en marcha del nuevo medio de transporte y cómo afectará a un tráfico, que sigue cruzando por ella de manera continua. Por otro lado sí que se han hecho actuaciones pero el tiempo dirá si son suficientes o no.