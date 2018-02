POLÍTICA Un acto para recepcionar un cuadro que pertenece al Ayuntamiento de San Fernando desde 2012 El PP denuncia la forma de gobernar del PSOE que califica de «paripé»

LA VOZ

El PP de San Fernando ha llamado la atención sobre hasta qué punto puede llegar el engaño que practica el gobierno de Patricia Cavada hacia el el resto de los isleños. El concejal popular, Daniel Nieto, puso como ejemplo de la denuncia de su partido la donación de un cuadro al Ayuntamiento de San Fernando, por parte de su autor, el pintor Adolfo Valdera. La obra, titulada 'Todos resistieron' es un óleo que, según el gobierno de PSOE y andalucistas, fue recepcionado para pasar a engrosar la pinacoteca municipal, el pasado 18 de septiembre de 2017.

El acto, obviamente, contó con la presencia del artista y de la propia alcaldesa socialista que, según la crónica municipal, "recepcionó" la citada obra. A partir de aquí, el PP comenzó a mostrar su extrañeza por esta "nueva" donación. Solicitado ver las actas de incorporación de obras de arte al patrimonio público local, "observamos sorprendidos que esa obra había sido donada al Ayuntamiento el 4 de junio de 2012, siendo alcalde José Loaiza, y firmada el acta de recepción de la misma por quien les habla, Daniel Nieto".

"Es soprendente –explicó el edil- que el gobierno municipal, sabiendo que esa obra se encontraba inventariada desde hacía más de cinco años, tal y como le advirtieron los propios técnicos, hicieran un 'paripé'. Esto es, mentir por mentir. La alcaldesa asegura en una nota de prensa que "recepciona" algo que ya está recepcionado. Al artista se le podrá volver a agradecer su gestos, pero lo que no se puede es montar un teatrillo donde no hay ni noticia ni donación. Aquel acto no fue un error sino la constatación de una forma de gobernar muy inquietante para los intereses de nuestra ciudad".