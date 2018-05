INDUSTRIA Trabajo para 2.000 personas con la reforma del crucero 'Mariner' El buque de la Royal Caribbean llegará al astillero de Cádiz el próximo 9 de mayo y estará en el dique un mes Navantia y la industria auxiliar de la Bahía aportan más de 800 obreros, el resto de la mano de obra pertenece a empresas que trae la naviera

La plantilla del astillero de Cádiz aguarda con expectación la nueva carga de trabajo que se le viene encima. El próximo 9 de mayo entrará en las instalaciones de la capital el crucero 'Mariner of the Seas', de la compañía Royal Caribbean, que viene a Navantia para una reforma integral. El buque estará durante un mes en el dique cuatro de la factoría. Unas 2.000 personas, según las primeras estimaciones, trabajarán en la transformación del crucero que, entre las novedades de su obra, destaca la construcción de un bloque para albergar nuevos camarotes. Esta estructura ya se ensambla en el astillero gaditano para su posterior colocación en la cubierta del barco.

Distintas fuentes consultadas por LA VOZ han señalado que la mano de obra es autóctona y extranjera, es decir, Navantia aporta a su personal en este proyecto de transformación del buque, además de la carga que representa para la industria auxiliar de la Bahía, lo que supone unos 800 obreros en el tajo. Sin embargo, la Royal Caribbean, ha delegado en empresas extranjeras la mejora del equipamiento interior del buque. La transformación de los espacios comunes del barco y la modernización de sus zonas de ocio implican la contratación de 1.500 operarios extranjeros. Este contingente pernoctará en los camarotes del crucero mientras dure la obra, ya que, de momento, Royal Caribbean, no tiene prevista la presencia de un barco-hotel en la Bahía para alojar a la mano de obra extranjera.

La inversión de la naviera en la obra del 'Mariner' asciende a 73 millones de euros. No es la primera vez que el astillero de la capital se embarca en una faena de esta envergadura. En marzo de 2015, el 'Explorer of the Seas', también de la Royal, se sometió a una cirugía idéntica en un tiempo récord. La intervención en el 'Mariner'’ generará un efecto inducido en la economía local debido al negocio que genera la presencia de más de un millar de operarios en la planta gaditana. El ‘Explorer of the Seas’, por ejemplo, vino con 2.000 operarios para acometer su reforma. A este contingente se sumó también medio millar de personas procedente tanto de la industria auxiliar como del propio astillero. En total, más de 3.000 obreros estuvieron trabajando a tres turnos durante 24 horas al día en abril de 2015. Precisamente en abril de ese mismo año, la Royal firmó con Navantia la renovación del contrato por, al menos, cinco años más, para el mantenimiento de la flota de cruceros que opera en el Mediterráneo.

La reforma del 'Marine'’, según ha podido saber LA VOZ, conlleva la instalación en la cubierta de una gran estructura destinada a nuevos camarotes, la pintura del casco, una importante actuación en los cuatro estabilizadores, el ajuste de timón y hélices, además de la mejora de la sala de máquinas.

Capacidad y tripulación

El trabajo de Navantia y de su industria auxiliar es, una vez más, interno. Sin embargo, el crucero saldrá del astillero a primeros de junio con una nueva personalidad tanto en sus cubiertas y camarotes como en sus zonas de ocio. El crucero en cuestión pertenece a la clase Voyager de la flota de Royal Caribbean, compuesta por 22 barcos. Tiene quince cubiertas, una eslora de 311 metros y una maga de 48 metros. Su capacidad es de 3.114 pasajeros más una tripulación de 1.185 personas. Con su revitalización, el 'Mariner of the Seas' también incorporará algunas de las instalaciones más innovadoras con las que cuenta la naviera Royal Caribbean, incluyendo The Perfect Storm, un dúo de toboganes de carreras; así como una nueva escape room llamada Puzzle Break: The Observatorium.

El astillero de Cádiz arrancó el nuevo año con buen pie. A la obra del 'Deep Energy', un buque especializado en la colocación de cables submarinos, le siguió la mejora de la draga holandesa 'Princess Netherland'. En el último mes, el astillero ha trabajado en la mejora del carguero 'Crinis', en la puesta a punto del buque 'Lorelay' y en la varada de los remolcadores 'Alegría' y 'Felicidad', aunque la obra más importante del primer trimestre vino a mediados de abril con la transformación del 'Main Shiff I', propiedad de la TUI. Este barco ha sido traspasado a la naviera Marella Cruises, antigua Thomson, lo que ha obligado a Navantia a practicar un cambio de 'look' a la personalidad externa del buque. La terminación de esta obra permitirá la entrada en el dique cuatro del crucero 'Mariner', de la Royal.

El 'Main Shiff I' saldrá la semana que viene de la factoría gaditana con un nuevo logotipo y bajo la denominación de 'Marella Explorer', así lo ha bautizado su nuevo propietario. Más de 400 personas han trabajado en este proyecto naval.

La factoría culmina el cuarto cambio de ‘look’ a un crucero, el 'Main Shiff I' ya es el 'Marella Explorer'

Navantia ya hizo una operación similar de 'lifting' en febrero de 2016 cuando el 'Empress', de la compañía Pullmantur, pasó a manos de la Royal Caribbean , que lo rebautizó como 'Empress of the Seas'. El crucero entró con casco azul y con el gran logo de Pullmantur y salió 25 días después pintado de blanco y con el logo del gran ancla que distingue a los buques de Royal Caribbean.

La segunda obra que abordó la planta de Cádiz para cambiar la identidad de un crucero tuvo lugar en abril de 2016, cuando la Royal Caribbean vendió a la Thomson-TUI Cruises el 'Splendour of the Seas'. El crucero salió del astillero gaditano al mes siguiente convertido en 'TUI Discovery I'.

La tercera obra que facturó el astillero gaditano para la transformación de imagen corporativa se desarrolló en marzo de 2017. La Royal Caribbean continuó con su proceso de venta de cruceros de segmento medio y traspasó el 'Legend of the Seas' a la TUI Cruises, que lo transformó para convertirlo en el ‘TUI Discovery II’.