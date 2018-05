INDUSTRIA El primer petrolero vuelve a la Bahía para ajustar su timón La soldadura coreana es deficiente y obliga ahora a Navantia a corregir el trabajo

El primero de los cuatro petroleros que construye Navantia en el astillero de Puerto Real para el grupo vasco Ibaizábal regresa a la Bahía tras un problema técnico detectado después de su entrega y que no es imputable, en absoluto, a la empresa española. LA VOZ avanzó la semana pasada que el timón del petrolero 'Monte Udala', entregado a su armador el pasado 13 de marzo, necesitaba de una profunda revisión. Fuentes sindicales advirtieron de que la soldadura realizada por Corea no era correcta, pese a que la caja del timón y todos us componentes llegaron a Navantia-Puerto Real con el certificado de calidad y el visto bueno de los ingenieros coreanos de Daewoo.

La empresa española siguió con el montaje, pero las deficiencias denunciadas se han puesto de manifiesto ahora, lo que ha obligado a Navantia a corregir la soldadura coreana en los tres petroleros siguientes y a practicar una intervención en el primero e ellos. El ‘Monte Udala’ se encontraba en Egipto cuando se detectó el problema. El petrolero regresa a la Bahía, pero no se sabe aún dónde se llevará a cabo el arreglo. Las mismas fuentes han señalado que la maniobra de restauración se llevará a cabo en muelle y la nueva soldadura de la caja del timón tendrá lugar en tierra.

Navantia se embarcó en el proyecto de los petroleros en julio de 2015 gracias a un socio tecnológico que ha aportado las patentes, la tecnología y los bienes de equipo. La obra arrancó oficialmente en abril de 2016 con el corte de chapa de los primeros bloques y está prevista la culminación de la cuarta unidad en el primer trimestre de 2019. El astillero coreano de Daewoo es el que pilota la operación y el que ha marcado los costes de la obra. Se trata de un precio por unidad muy competitivo que, pese a todo, ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza no solo para Navantia sino también para la industria auxiliar, cuya rentabilidad está en entredicho. El bajo coste impuesto por Corea ha llevado a la empresa española a aceptar solo la construcción de cuatro unidades y a rechazar la opción inicial que permitía dos más.

Fuentes sindicales del propio astillero reconocen que lo barato sale caro y la calidad de Corea no es comparable en absoluto con la de España. El ejemplo más contundente es la reparación que se le practicará al primer petrolero por deficiencias de Corea. El astillero de Daewoo se ha encargado de suministrar las estructuras y el acero de los barcos como si fuera un pedido de IKEA. El astillero gaditano se ha encargado de soldar, ajustar y montar y fuentes sindicales consultadas aclaran que el certificado de calidad de Corea no pasaría el filtro en España, lo que ha obligado a Navantia a mejorar sobre la marcha algunas piezas asiáticas.