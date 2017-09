«Un directivo nos dijo que sacáramos Puerto y Bahía de Cádiz, duró tres meses»

No es fácil hacerse con la empresa familiar. Menos aún, hacer que dé el salto a los competitivos mercados extranjeros. Ése ha sido el objetivo de Rafael Fernández que, desde ayer, ya no es el presidente de Puerto y Bahía, sino de Bayport.

–¿Cuál es el proceso de gestionar una empresa familiar a una multinacional?

–Realmente, tengo la sensación de que seguimos haciendo lo mismo, son los demás los que le han cambiado la denominación a la empresa. Ahora somos más empleados, tenemos más delegaciones e incluso la forma de trabajar es diferente, pero tenemos la sensación de seguir buscando lo mismo: ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

–¿Qué relación tiene Bayport con la provincia de Cádiz?

–Es muy estrecha. Yo tengo el defecto de ser muy ‘gadita’ y eso me da mucho orgullo. Me gusta dar a conocer Cádiz, con todo lo que tiene dondequiera que voy. A Cádiz y al gaditano le caracteriza una cierta humildad y se cultivan muchas cosas aquí de las que no somos conscientes. En lo que se refiere a la empresa, le diré que hace unos diez años cotratamos un alto directivo para gestionar empresa y lo primero que nos dijo es que había que cambiar la ubicación, que Cádiz no era un buen sitio para hacer negocio. No sé si duró tres o cuatro meses.

–Supongo que de hacerle caso la empresa habría crecido más.

–Es posible, pero preferimos sacrificar crecimiento a perder esencia. Es más, si pudiéramos, volveríamos a la capital.

–¿En algún momento, con la crisis, se pensó en tirar la toalla?

–Al contrario. Con la crisis hemos crecido. Y no porque fuéramos más listos, sino porque, al estar bien consolidados, al iniciarse los problemas económicos fuimos de las pocas empresas del sector que resistió. Es más, ciertas delegaciones que tenemos fueron el resultado de comprar empresas al límite.

–¿Cádiz sabe aprovechar su potencial portuario?

–Las instalaciones portuarias de Cádiz son buenas. Pero es verdad que se podría hacer más. Creo que a la nueva terminal se le está dando un enfoque muy positivo. José Luis Blanco es un buen gestor (como antes lo fue Rafael Barra) pero le ha tocado una época económica muy difícil

–¿Cuáles son los retos que se plantea en el futuro Bayport?

–Fundamentalmente tenemos dos retos, uno interno y otro externo. En el externo, queremos consolidar la nueva esta nueva etapa y nos gustaría crear nuevas delegaciones en lugares como Portugal, Singapur, EE UU u Holanda. En el interno, nuestro objetivo pasa por conseguir que llegue más carga de trabajo a este entorno. En Cádiz hay un sustrato muy importante de empresas del sector naval que funcionan muy bien. Hay que confiar más en las empresas y queremos traer muchos barcos para demostrar que no hay que salir de la Bahía para tener un buen servicio. Hay que confiar mucho más. Bayport, en los próximos meses también quiere ampliar su cartera a Defensa y Administraciones Públicas.

