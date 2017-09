Los diferentes números del inicio del curso en Cádiz

Este lunes se vivió uno de los comienzos de curso más tranquilos de los que se recuerdan en los últimos años en la provincia. La falta de incidentes fue, por primera vez, uno de los principales eventos. Sin embargo, eso no significa que desde la oposición y los sindicatos no les hayan hecho llegar distintos reproches a la Junta de Andalucía; en especial, a la hora de valorar las cifras. Porque los números no están siendo iguales en todos los análisis.

El inicio oficial del curso tuvo lugar, ayer, en el CEIP El Pino, de Sanlúcar, con la presencia del delegado de Gobierno, Juan Luis Belizón, y la delegada de Educación, Remedios Palma. Ahí, dieron la bienvenida a los 400 alumnos del centro como representación de los más de 125.000 que componen la comunidad educativa de este año. Una de las razones por las que se eligió este centro fue porque, durante el verano, acogió obras para la eliminación del amianto con una inversión de 62.345 euros.

Precisamente, es el tema de las obras uno de los puntos más criticados a la Delegación de Educación este año. Desde Csif, su responsable de educación en la provincia, Marian Avencina, cree que no se ha atajado lo suficiente el problema del calor en las aulas y que sigue siendo «insoportable para profesores y alumnos» en muchos colegios. Más allá va Podemos, que califica de «ridículo» el plan puesto en marcha, con «obras a medias y ventiladores para repartir entre el alumnado».

Podemos ha sido de las formaciones más críticas con el arranque del curso, del que ha denunciado el «autobombo, triunfalismo y falta de honestidad política» de Educación. Así, el partido, de boca de la parlamentaria Libertad Benítez, niega que el ratio de alumno por aula sea de unos 15, como indicó la delegada en la presentación oficial del curso.

La formación afirma que se han incluido en el cómputo final clases de educación especial para que el número de alumnos descienda y «reta» a Palma «a que muestre en qué clases de un colegio público hay 15 niños». De la misma opinión es Avencina, que lamenta que las aulas gaditanas «están al límite» y que en muchos casos se supera la ratio máxima. «De hecho, uno de nuestros objetivos es que siga descendiendo el número de escolares en cada clase».

Otro de los objetivos de su central también tiene que ver con los números. Concretamente, con los de horas lectivas de los profesores de Secundaria: «Que deberían bajar en este curso de 20 a 19 y el que viene, a 18, pero como la rebaja de la jornada semanal a 35 horas de los funcionarios está recurrida, no sabemos qué pasará». También pide Csif, en el inicio de curso, que las vacantes salgan por empleo público durante el curso.

También pide un refuerzo de la plantilla CC OO que, sin embargo, ha destacado el incremento de profesores en Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, que valora como «el primer paso para la recuperación del empleo público perdido estos años».

.