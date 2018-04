POLÍTICA Ciudadanos califica como «sonrojante» la gestión de la AP-4 y la conexión Algeciras-Bobadilla El diputado Sergio Romero arremte contra PP y PSOE por el estado de estas dos infraestructuras vitales para la provincia de Cádiz

CÁDIZ Actualizado: 07/04/2018 13:54h

El portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz y parlamentario por Cádiz, Sergio Romero, ha calificado como «sonrojante» la gestión que ha tenido en los últimos año la AP-4 y la conexión ferroviaria de Algeciras-Bobadilla.

En una entrevista concedida a Europa Press, Romero ha indicado que espera que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, «cuando se comprometió a que a final del 2019 se terminaba esa concesión, que cumpla su palabra, porque entonces no podría ni aparecer por la provincia de Cádiz».

En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha recordado que «llevamos una concesión que va a cumplir 50 años cuando termine 2019, que en 1994 cuando debía de haberse terminado esa concesión y pasar a ser gratuita la autopista, se prorrogó 25 años más».

«Por ello, el PP no es el único culpable de este atropello, ahí también está el PSOE, que son lo que han ido prorrogando, unos y otros, por intereses, porque no han sabido ponerse en la piel de los que usamos esa carretera».

Romero ha censurado que el peaje es «un tope» para el desarrollo de la provincia. «Un autónomo, que sea de Jerez de la Frontera, Los Palacios, Utrera, y que tenga que moverse por las dos provincias, tiene que pagar un coste en torno a los 200 euros al mes, casi lo que le cuesta la cuota de autónomo, por lo tanto, es un peso más para el desarrollo económico de empresas, autónomos, o las pymes», ha abundado.

«Por qué un gaditano tiene que pagar para ir a Sevilla que lo tiene a 100 kilómetros, y, sin embargo, un sevillano o un onubense, cuando tiene que ir a Almería, no le cuesta nada», ha censurado el parlamentario, quien ha apostillado diciendo que «existe un agravio comparativo y es hora de que ese peaje se termine».

El principal déficit de la provincia

De otro lado, Romero ha señalado que «el principal déficit en infraestructuras de la provincia de Cádiz y el que más debería sonrojar a los partidos políticos, es el eje Algeciras-Bobadilla».

«Hay que tener en cuenta que el desarrollo de esa infraestructura, en la que no se está invirtiendo prácticamente nada; hace que nosotros pudiéramos crecer de verdad, no solo el puerto de Algeciras, sino la comarca del Campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz, toda Andalucía, y si me apuras, todo el país, porque esto se incluiría dentro del Corredor del Mediterráneo», ha añadido.

Continuando esa línea, el portavoz ha señalado que el puerto de Algeciras y su potencial «está limitado precisamente por la incapacidad y la falta de vista de los actuales gobernantes».

En este sentido, Romero ha subrayado lo que hace falta es «tener gobernantes que sepan gestionar un país» ya que en el caso de la conexión Algeciras-Bobadilla, «si seguimos con las inversiones que se están dando ahora terminaríamos esa conexión, que son poco más de 100 kilómetros, en el año 2077, por lo que a mí se me cae la cara de vergüenza con eso, y así se lo hemos manifestado muchas veces tanto al PSOE como al PP, porque ambos han estado gobernando en Madrid y han mirado para otro lado, demostrando no tener visión política y geoestratégica».

Con todo, Romero ha concluido apuntando que «en el contexto de la política internacional, Europa está envejeciendo y debilitándose en materia comercial, por lo que es fundamental que un puerto tan importante a nivel de localización geográfica como es el de Algeciras, no esté capado porque los gobernantes que tenemos en este país no sepan ver la jugada».