MOVILIDAD Y TRÁFICO «La plaza de la Hispanidad es un problema aún sin resolver» El decano del colegio de arquitectos de Cádiz Fernando Mejías analiza los graves problemas de convivencia entre peatones y vehículos

MERCEDES MORALES

La plaza de la Hispanidad es un caos de personas y coches, especialmente cuando atracan varios cruceros. Incluso cuando llega solo un gran barco con más de 3.000 pasajeros a bordo, la salida se vuelve caótica. El decano del colegio de arquitectos de Cádiz Fernando Mejías analiza cuáles son los problemas más acuciantes que debe resolver esta ciudad en esta zona. Los señala, pero tampoco tiene una varita mágica para solucionarlos.

Mejías sentencia en su primera reflexión sobre la plaza de la Hispanidad, que éste «es un problema que Cádiz no ha resuelto aún». Y extiende el asunto no solo a esta zona sino a todo el casco histórico de la ciudad. «Primero se generó el ‘problema’ pero no se ha buscado una solución», apunta Mejías. El ‘problema’, entrecomillado porque hace referencia a la gran afluencia de pasajeros que casi todos los días llegan a la ciudad para fortuna de comerciantes y hosteleros, empieza cuando estos desembocan a una vía con tráfico rodado. Sin ninguna plaza o espacio público desde donde se ordene el tránsito peatonal.

«Desembarcar de un crucero es similar a salir de cualquier estación de tren. Aquí salen a un acerado estrecho, en una calle con muchísimo tráfico», apunta el arquitecto gaditano, quien añade que la plaza de Sevilla es otro de los nudos sin resolver.

Qué queremos mostrar

Para este experto en la materia, lo fundamental es cuestionarse cómo quiere Cádiz recibir a las personas que la visitan (haciendo referencia a la salida del Muelle, pero apuntando que es algo extensible a toda la ciudad). «Es absurdo que salgan por la puerta del muelle y desemboquen en una acera de 1,5 metros. Al final, la gente cruza por el centro de la plaza (donde se encuentra el monumento de la plaza de la Hispanidad). Los turistas salen a una carretera, no a un espacio público».

Cuando Mejías mira al monumento levantado en el centro de la plaza de la Hispanidad, lo hace con reparo «porque, aunque hubo buena intención al levantarlo, el resultado ha sido una obra fuera de escala». El ‘momotreto’ (como lo llaman los gaditanos) forma parte de un proyecto que ha costado casi un millón de euros a las arcas municipales, junto a su réplica de la plaza de Sevilla. Pero, «el resultado es un monumento que presiona a los edificios de su alrededor y entorpece la vista de la calle Colombia, que es lo primero que deberían ver los turistas. Deberíamos ponerle al viajero una ‘alfombra roja’ hasta la plaza de España», concluye el arquitecto.

El representante de los arquitectos gaditanos explica que «Cádiz es una ciudad mal contada. Y esto no está a la altura de la historia que nos respalda (señalando la salida del muelle por la plaza de la Hispanidad)».

Mejías apunta otra idea: Lo primero que tendría que ver un turista es la maqueta que se encuentra en el Museo Provincial, en plaza Mina», pero para llegar hasta allí, el camino más recto desde el monumento de la Constitución de 1812 ha de subir por la estrechez de la calle Antonio López, también con tráfico de coches. «Esta maqueta es una maravilla. Muestra al visitante la ciudad moderna, tal y como es, con pocas variaciones. Es única y muy útil para que el viajero tenga una perspectiva sobre la ciudad de un solo vistazo».