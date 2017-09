El Manga invade el Castillo de San Sebastián

El FestivalManga de Cádiz 2017 (FEMANCA) se celebrará los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en el Castillo de San Sebastián. El concejal de Juventud, Adrián Martínez de Pinillos, ha informado sobre el programa y las novedades de esta nueva edición, la tercera como FEMANCA y que, en esta ocasión, aglutina un total de 144 actividades, de las que 107 son nuevas.

En la rueda de prensa, celebrada en el Ayuntamiento gaditano, el edil ha estado acompañado por el vicepresidente de la asociación Milenaria, Miguel Gutiérrez, y el coordinador de la Delegación de Juventud e Infancia, Juan José Gómez. Asimismo, también ha estado presente el autor del cartel anunciador de esta edición, José Ramón Flores, que ha mostrado su obra. Este cartel ha sido seleccionado entre los jóvenes participantes en el concurso programado para tal fin.

Punto de encuentro

«El Festival Manga de Cádiz 2017 se presenta como un conjunto de actividades centradas en el mundo manga y en la cultura japonesa. Pero en realidad el Festival es algo más que esto, es un punto de encuentro para la juventud de cualquier lugar de procedencia que tiene en común esta afición con tantas vertientes culturales y de ocio. Además, es punto de encuentro para aquellos que tienen curiosidad o interés por el manga y por la cultura japonesa en general», ha expuesto el edil.

Esta iniciativa supone «un lugar de ocio, de cultura, de formación, de relación y de diversión, priorizando lo lúdico ante lo comercial», ha resaltado Martínez de Pinillos, quien también ha subrayado que se trata de «un festival de acceso gratuito». «Éstas son algunas de las características del salón de Cádiz que lo diferencian de otros salones más comerciales. Un aspecto que, además, caracteriza a la forma de entender el Manga por las diferentes asociaciones juveniles que participan en la organización y que compartimos desde la Delegación de Juventud». Esas entidades son: Milenaria, Isshin, La Forja de los Sueños, Mueve Ficha, Fénix, Odaiba y Agoca. Además, el concejal ha apuntado que este año se cuenta también con la presencia de una nueva asociación juvenil de cultura japonesa venida desde Valencia: Kimono Club de Valencia. «De este modo, tendremos espacios destinados a conferencias, proyecciones de anime y talleres centrados en la cultura japonesa, algo no usual en otros salones manga», ha remarcado Martínez de Pinillos.

El concejal también ha expuesto los objetivos principales del FEMANCA 2017, que se resumen en: hacer llegar la cultura japonesa a todos los jóvenes interesados en ella por medio de actividades amenas que atraigan su atención y hacerles pasar un buen rato; incrementar el asociacionismo y participación juvenil, así como potenciar la función organizativa de los jóvenes en estos eventos; promover la lectura, el cine, las películas en versión original, los juegos de mesa y otras actividades culturales entre la juventud; y potenciar el intercambio y el respeto entre culturas.

«Este Festival no quiere sólo centrase en el manga (historieta japonesa) o en el anime (series de dibujos animados), sino que se adentra en diversos aspectos de la cultura japonesa de gran interés y en actividades de ocio muy variadas». Para ello, se ha confeccionado un programa que recoge conferencias, videojuegos, talleres, proyecciones, exposiciones y una gran variedad de actividades divertidas que tendrán su máxima expresión en el escenario.

Por otro lado, el evento tendrá también un espacio dedicado a las tiendas, donde comprar artículos relacionados con la temática en cualquiera de las 14 tiendas instaladas en las casamatas. Y en otras casamatas habrá un espacio para los artesanos.

Más de un centenar de actividades

El vicepresidente de Milenaria se ha encargado de detallar el amplio programa del Festival Manga de Cádiz 2017, que aglutina conferencias de cultura japonesa, con temas variados como la presentación de libros, literatura, vestimenta, etc; zona de videojuegos; zona de juegos de mesa (ludoteca, torneos y zona libre); talleres de cultura japonesa; carpa de talleres, talleres variados; cosplay (disfraces manga); torneo de Go (juego de mesa parecido a las damas); taller de Go y otros juegos orientales; taller de Hama (elaboración de figuras con piezas pequeñas de plástico); zona de juegos de rol; zona gastronómica (donde degustar Ramen, Sushi ,etc); exhibición de artes marciales; Soft Combat (simulación de luchas de videojuegos con materiales acolchados); taller de marionetas manga; carpa de talleres de maquillajes y caracterización; numerosos concursos; zona de juegos de cartas; zona para dibujo; y tiro con arco, entre otras actividades. «Entre todas ellas suman 144 actividades, de las cuales 107 son nuevas», ha agregado el concejal.

Y entre las novedades, Miguel Gutiérrez ha indicado que además de las bodas frikis que ya se celebraron en la pasada edición con tanto éxito, se celebrarán también divorcios frikis; habrá una carpa exterior de 150 m2 dedicada sólo a los videojuegos, ampliándose en 50 metros más este espacio con respecto al año pasado; también se realizarán más talleres de cultura japonesa con la incorporación de Kimono Club de Valencia; la presencia de Legacy (con una zona de Star Wars); una exposición de caligrafía zen japonesa; se instalará una carpa de 100 m2 destinada a maquillajes, con la presencia de Look Art Studio; talleres nuevos varios, como el de lapiceros Mario Bross, de gangs beasts, pistolas steampunk, sables láser de gomaespuma, entre otros; un showcooking en la zona de hostelería; conferencias como la que ofrecerá Cristina López Lora sobre ‘Occidente y el honor samurái’; callejón de videojuegos indi, tomando como ejemplo el éxito del año anterior del callejón del artista, que también continúa; la zona de ludoteca de la asociación Mueve Ficha, con más de 150 juegos; en la zona de carpas de temática medieval, además del tiro con arco y el softcombat, estará como novedad la de vikkin kubb; exposición de caligrafía japonesa zen; y nuevas cosplayers.

En cuanto al escenario, destacar la exhibición de artes marciales, el torneo Kame Hame Ha, el concurso Cosplay, el concurso Frikitest, Postura Otaku y Mangatest grupal, entre otros.

Además, en la carpa de videojuegos se realizarán torneos de los videojuegos más punteros de la actualidad, con las mejores consolas de última generación como son la Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 y WiiU.

Y también está previsto también realizar una gymkhana con diferentes pruebas de habilidad por dentro del recinto.

Para más información sobre actividades y los horarios, se repartirán desplegables a los asistentes, además de contar con un punto de información exterior y otro interior. Y la información está recogida en la pagina web www.femanca.com.

El coordinador de Juventud ha precisado que la zona de hostelería estará compuesta por los grupos Isshin Group (comida tradicional japonesa en Cádiz) y Gadisushi que presentarán una oferta única y muy variada, con comidas tradicionales japonesas y otras opciones: Ramen original japonés, nigiris, takoyakis, dorayakis artesanales y el mejor sushi cocinado por manos expertas. Y también habrá una variedad de productos diferentes, como bocadillos, perritos, hamburguesas, así como postres de todo tipo. En total se instalarán cinco puestos exteriores dedicados a la hostelería y con «una oferta amplia y asequible».

El Festival Manga de Cádiz 2017 abrirá sus puertas en el Castillo de San Sebastián el viernes 29 de septiembre, de 18 a 22 horas, y el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre lo hará de 11 a 22 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.