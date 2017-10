CRÍTICAS Loaiza: «Al señor Kichi no le gusta la Policía sino el libertinaje» El portavoz del PP en Diputación critica el discurso de Podemos que califica de «populista e incendiario»

A. MENDOZA

El portavoz del Partido Popular en Diputación, José Loaiza, ha querido hacer algunas reflexiones sobre varias de las cuestiones planteadas en el pleno celebrado este miércoles en Diputación. En primer lugar, Loaiza se ha referido a la moción presentada por su partido para apoyar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por los incidentes de Cataluña el pasado 1 de octubre. Este punto fue aprobado con los votos a favor de PP, PSOE y PA, mientras que Ganemos Jerez, Sí Se Puede Cádiz e Izquierda Unida se abstuvieron. Loaiza ha lamentado el discurso de José María González en este sentido. «Quedó muy claro cuál es la postura de cada uno en esta situación. Cómo los partidos de izquierda y sobre todo Podemos, en qué situación están. Tanto la señora González de Jerez como el señor González de Podemos Cádiz mostraron que no están con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Todo el discurso que tienen es populista, incendiario y lo más peligroso de esto, el discurso del odio fue el que tuvo ayer el alcalde de Cádiz que ya se superó». Loaiza segura que durante el pleno demostraron cuáles son sus objetivos. «Vienen a destruir y no quieren la convivencia pacífica de los españoles, ni si quiera de los gaditanos».

El portavoz del PP en Diputación añade además que «para no apoyar esa moción justificaron todas las acciones que se han llevado a cabo en Cataluña contra la Guardia Civil y la Policía. Justificaron el destrozo a los coches, el cerco a la Guardia Civil y los actos violentos cuando la Guardia Civil tenía que entrar en algún colegio. Sin embargo, hablaron de represión brutal de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra manifestantes pacíficos, decían. Ahora entiendo yo cómo se puede manipular y cómo se puede hacer de una manipulación la verdad».

Loaiza insiste en cómo los representantes de Podemos hablaron de represión en Cataluña. «Está claro que a ellos no les interesa ni la verdad ni las instituciones ni la convivencia, interesa el voto populista, romper las instituciones, romper nuestra convivencia... Respaldan y justifican los escraches, las manifestaciones y las acciones violentas cuando son por parte de ellos, eso siempre es libertad de expresión y ejercicio de democracia. Pero cuando hay acciones contra esos escraches, entonces son represiones violentas». El dirigente popular ha recordado lo sucedido el pasado mes de septiembre cuando se celebró una asamblea de dirigentes de Podemos en Zaragoza y hubo una manifestación de personas contra ellos por su posición en Cataluña. «El señor Iglesias llamó al señor Rajoy para que la Policía los protegiera y la Policía hizo un cordón y cuando salieron ya no había casi nadie, pero empezaron a manipular diciendo que los querían matar. Y han protestado porque la Policía no cargó, querían que la Policía hubiera cargado contra esta gente en Zaragoza, Y ahora condenan el ejercicio justificado y proporcionado que hizo la Guardia Civil y la Policía en Barcelona el 1 de octubre». José Loaiza incide en que esto es una muestra de cuál es su manera de actuar. «Al señor González no le gusta la Policía porque es una institución que defiende los derechos de todos y el estado de derecho y los intereses generales de todos y nuestra seguridad y a él no le gusta la Policía, le gusta el libertinaje. No le gustan las reglas, le gustan sus reglas. Ellos están contra los demócratas, contra las víctimas, contra las instituciones y los símbolos que nos unen a todos. A Podemos no le gusta este país porque prefieren algo así como Venezuela».

Otro de los temas que ha abordado José Loaiza es el punto presentado por el PSOE en el pleno sobre la liberalización del peaje. Para el diputado del PP, «el PSOE demuetra que es un partido que va a base de vaivenes. Se está podemizando, utiliza espacios electorales. El PP tiene muy claro que el peaje se termina el 1 de diciembre de 2019, sin embargo ellos traen una propuesta para liberar el peaje ahora, del tirón». Loaiza ha criticado que esto no se hiciera en época de Felipe González o Zapatero y ha indicado que «Felipe González es el que más daño le ha hecho al peaje de la autopista». «El PP está con la liberación del peaje en su plazo y se ha comprometido y lo que no se puede es mentir ni manipular y eso es lo que el PSOE ha hecho, se está convirtiendo en podemita, no le preocupa la solución de los problemas sino los espacios electorales.

Por último, Loaiza se ha referido a la moción sobre la pensiones que también presentó el PSOE. «Nos mintieron y ahora dicen que en el Partido Popular estamos contra las pensiones. Creo que la señora Irene García va a contrapié porque trae a pleno mociones que lo que hacen es dividir, polemizar... la señora García se ha convertido en el complemento del señor Kichi porque al final hace la misma política que están haciendo los podemitas en esta provincia».