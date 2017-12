MUNICIPALIZACIÓN El alcalde afirma que desconoce los problemas de la plantilla de playas Aunque afirma que si existen se subsanarán, el PSOE confirma que vigilará que se respeten las condiciones laborales de las trabajadoras de los módulos

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 29/12/2017 19:16h Actualizado: 29/12/2017 20:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ante la denuncia de la que fuera encargada de la limpieza y mantenimiento de los módulos de playa, en la que asegura que ha sido desplazada de sus funciones sin comunicación alguna por parte del equipo de Gobierno tras ser subrogada por la empresa Cádiz 2000, el alcalde de la ciudad, José María González Santos, confirmó que «no tengo constancia de este empeoramiento».

Asimismo, aseguró que «la voluntad del equipo de Gobierno es mejorar el servicio y respetar las condiciones laborales de los trabajadores y, en caso de que existan esos problemas, sin duda alguna se subsanarán».

Estas declaraciones han caido como un jarro de agua fría a la afectada, que asegura que ha presentado varios escritos en el Registro del Ayuntamiento y, además, «le entregué en mano y le expliqué al propio alcalde el escrito en la reunión que mantuvimos todas las trabajadoras en el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre. Por tanto, no entiendo ahora esto».

Beatriz Abelleira, además de denunciar que ha sido retirada de sus funciones de encargada, también asegura que durante el mes de septiembre, que trabajó en jornada completa al ser aún temporada de playas, «se me redujo el sueldo en 150 euros y la cotización de la Seguridad Social del 100 al 75%».

Ya en octubre pasó a trabajar dos horas semanales y, aunque cobra un complemento específico de responsabilidad por ser encargada, no ejerce como tal y reivindica conocer cuales son sus funciones, «algo que no me han dicho hasta el momento».

PSOE: «No se cumplen los compromisos»

Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Fran González, señaló que estarán muy vigilantes de la puesta en marcha de la municipalización. El edil del PSOE lamenta que haya trabajadoras «a las que no les han renovado o denuncias individuales que nos llegan casi a diario diciendo que no se han cumplido las condiciones laborales a las que se comprometieron».

Por tanto, instó al alcalde «a que se siente, a que hable y solucione las cosas porque nosotros apoyamos este proyecto con la condición de que se ofreciera un mejor servicio a los gaditanos y que se respetaran y mantuvieran las condiciones de los trabajadores y parece que esto último no se está cumpliendo».