ALBERT BOADELLA «Intentar censurar el Carnaval es totalmente desafortunado» El barcelonés, creador de la compañía de teatro ‘Els Joglars’, es un firme anti independentista que, a través del humor, planta cara al nacionalismo

Fue miembro de la izquierda antifranquista catalana, desde 1962 estuvo al frente durante 50 años de la compañía de teatro independiente ‘Els Joglars’, siempre crítico con el poder establecido. En 2006 abandonó Cataluña, la tierra que le vio nacer, al sentirse perseguido por un nacionalismo que le ha tachado de ‘facha’, ‘botifler’ (traidor) o españolista.

Él decidió tomárselo con humor. A principios de este año 2018 asumió, «en el exilio», la presidencia de Tabarnia. Una región que abarca Barcelona y Tarragona y cuyos impulsores piden su autonomía para «aislarlas de la amenaza separatista», ya que en esta zona el apoyo a la independencia es mucho menor que otras partes de Cataluña.

Este viernes 27 de abril, Albert Boadella se subió a las tablas del jerezano Teatro Villamarta para mostrar al público gaditano ‘El sermón del bufón’, un espectáculo diferente, que se encuentra representando por varias ciudades españolas y en el que hace de sí mismo.

¿Qué puede ver el público en ‘El sermón del bufón’?

Puede ver a un señor, que soy yo, que en vez de hacer teatro, cuenta y representa cosas de la realidad, que me han sucedido, que pasan o que pienso. Eso acompañado de unas proyecciones de fragmentos de las obras más relevantes que he hecho que ilustran muchas de las cosas que voy diciendo. Ve cómo me desdoblo en dos personajes, uno es Albert y otro es Boadella, para mostrar las propias contradicciones, porque en el fondo me represento a mí mismo y hablo desde cosas de la infancia, hasta cosas de la actualidad, que me han sucedido y me suceden en Cataluña. Represento a personajes que he conocido y con los que he mantenido relación, como es el caso de Jordi Pujol o el Rey Juan Carlos. El conjunto de cosas que muestran mi vida y mi realidad es lo que verá el público.

Usted sabe que el público gaditano tiene un humor muy especial, ¿lo ha tenido en cuenta?

Yo siempre cuento las cosas con sentido del humor. No me hago nunca la víctima, ni el trágico. Las cosas, algunas de ellas difíciles, que me hayan podido suceder en la vida, las tomo con sentido del humor.

¿Se puede vivir tomándose la vida en serio?

Sí, lo que pasa es que si uno se la toma demasiado en serio se encuentra con que un día se muere. Ese es el problema. Si uno no toma una cierta distancia sobre sí mismo, los disgustos van a ser mucho mayores, porque cada inconveniente que aparece en la vida si no le pones esa distancia, esa ironía o ese humor, pues va a ser tremendamente trágico y muy desagradable.

Creo que hay que buscar llevar las cosas malas que nos ocurren con distancia y con sarcasmo, a veces. Porque la vida en sí misma es una gran paradoja de la que conocemos muy pocas cosas.

«El pensamiento único que es el nacionalismo lo primero que hace es liquidar a los disidentes»

¿Siguió durante el pasado Carnaval la polémica de la chirigota que ‘degolló’ a Puigdemont durante una actuación y contra la que algunos sectores independentistas pidieron que se tomaran medidas legales?

La seguí. Pienso que un Carnaval es un lugar precisamente para estas cosas, como sucede con las Fallas de Valencia, que hay una transgresión con las figuras. Los carnavales, las fiestas populares siempre se han realizado para hacer estas cosas precisamente. Ironías, sarcasmos y humor para que lo entienda todo el mundo y la gente pueda lanzar la carcajada. Por lo tanto, seguí esto y me pareció que intentar prohibirlo o censurarlo es totalmente desafortunado.

Creo que el mundo del Carnaval tiene un estatuto especial, distinto del teatro o la televisión. Tiene sobre todo un valor casi medicinal, higiénico, en el que los ciudadanos liberan sus tensiones o sus cabreos con tranquilidad durante unos días y eso es una cosa muy sana para la sociedad. Tratar de ponerle puertas al campo creo que es una estupidez. Recuerdo que hubo esta polémica y otro incidente en un Carnaval en Santiago porque se hizo broma del Apostól y encontré muy desafortunado que se tratara de prohibir o poner limitaciones a estas cosas.

¿Cómo vive el presidente de Tabarnia en el exilio?

Vivo bien porque estoy en exilio de trabajo y he tenido la suerte de trabajar en Madrid, que es formidable, una de las grandes capitales europeas. Una ciudad abierta, en la que nadie va reivindicando ninguna etnia madrileña ni nada parecido. Por lo tanto, casi tengo que agradecer a los nacionalistas que me hayan exiliado.

Es un poco paradójico que usted que fue miembro de la izquierda antifranquista catalana, viva exiliado precisamente por una parte que incluso ha llegado a llamarle facha.

Suele suceder que la gente que se apodera del pensamiento y de los sentimientos del conjunto de los ciudadanos, liquiden aquellos que no están de acuerdo o que piensan por su cuenta. Lo que ha sucedido en Cataluña es que todos aquéllos artistas, personas que no han sido de su gusto, los han muerto civilmente, han liquidado sus posibilidades de trabajo. Incluso con personajes que ya no están vivos como el caso de Dalí. El catalán más famoso del siglo XX no tiene ni una calle en Barcelona. Eso demuestra que ese mundo del pensamiento único que es el nacionalismo lo primero que hace es liquidar a todos los disidentes. Yo estoy orgullosísimo de ser un disidente de un mundo intolerante y que tiene esa tendencia totalitaria.

¿Por qué este estallido independentista, además, en los más jóvenes?

Hay que tener en cuenta que en las escuelas y en la televisión autonómica catalana se ha adoctrinado a los niños en el odio a España durante dos generaciones. Entonces es lógico que a la gente joven, que le gusta la aventura, tener un enemigo común, se han juntado todos y unido en el odio a todo lo español. El problema es que se les haya dejado llegar a este punto. Es decir, que a los dirigentes de este cotarro se les haya permitido llegar hasta donde han llegado. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de los distintos gobiernos españoles y también de este último. Por lo tanto, creo que las responsabilidades en este caso son compartidas.

La división lleva a la ruina, decía en su discurso de investidura. ¿Nos acercamos a esa ruina?

Cataluña, si sigue en este camino, pasará a ser una región de tercera. De una región próspera, como ha sido durante muchos años, pasará a ser una región sin poder económico, con problemas serios en todos los sentidos, sociales, económicos, culturales y eso es una ruina para todos. El nacionalismo es un núcleo de serios problemas para la sociedad. Nosotros en España sabemos lo que es, hemos vivido el nacionalismo vasco que ha provocado cerca de 1.000 muertos, 1.000 asesinatos. Y en Cataluña no ha sido una cuestión de muertes, que también hubo alguna, pero se ha liquidado la democracia, la pluralidad, el respeto al pensamiento de otros. Es decir, se ha producido la implantación de una forma casi totalitaria por parte de una minoría y eso es muy grave para el país, para la economía, para la convivencia...

«No he tenido la oportunidad de conocer al alcalde de Cádiz. Parece que es un señor muy especial»

Es usted un conocido aficionado taurino, ¿por qué?

Eso no se deja, aumenta. Cuánto más tiempo pasa me doy cuenta de este arte que ha sobrevivido milagrosamente hasta nuestros días porque parece imposible que en la sociedad actual sigan existiendo los toros. Con la cantidad de blandengues que hay en esta sociedad, con todo el mundo animalísico que necesita psiquiatras para los perros y para los gatos, que siga sobreviviendo un arte tan formidable y antiguo como es el arte de la tauromaquia es un milagro del que tenemos que estar orgullosos.

¿Había visitado en alguna otra ocasión Cádiz? Y, ¿ha tenido la oportunidad de conocer al alcalde de la capital gaditana?

He leído cosas sobre el alcalde, parece que es un señor muy especial, pero sería injusto por mi parte opinar sin conocerlo ni saber en profundidad cual es su labor en esta ciudad.

Por otro lado, he recorrido bastante la provincia y además pienso recorrerla todavía más. Mi mujer y yo siempre decimos que tenemos que viajar más por la provincia de Cádiz porque mi hija, que es veterinaria, viene muy a menudo por aquí y siempre nos anima a que volvamos otra vez. Yo la conozco más o menos. Es un lugar para mí idílico, formidable.