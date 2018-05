BALANCE | GP ESPAÑA Los hoteles de la provincia rozan el 94% de ocupación durante el Gran Premio San Fernando sube quince puntos con respecto al año pasado

A. M.

Actualizado: 07/05/2018 15:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La celebración del Gran Premio de Motociclismo de España en el Circuito de Jerez se ha desarrollado con un rotundo éxito. Este 2018 se ha producido un aumento del 11% de espectadores en el GP de Jerez que ha alcanzado los 144.771 asistentes entre las tres jornadas. El viernes se concentraron 21.602 espectadores, el sábado fueron 51.291 y finalmente el domingo 71.878 seguidores se dieron cita en el trazado jerezano para seguir la evolución de la prueba. Entre 350.000 y 400.000 moteros han llenado la Bahía de Cádiz en los momentos de mayor concentración de personas. Según los datos facilitados hasta el momento, este año la provincia ha recibido un 9,5% más de turistas. El acontecimiento deportivo ha provocado que la ocupación hotelera en el municipio jerezano alcanzara tal y como estaba previsto el cien por cien durante este fin de semana de celebración. Pero además, y como ya se anticipaba, la coincidencia de la Feria con el Gran Premio ha supuesto que la ocupación se haya notado en otras localidades de la provincia debido a que en Jerez no quedaban camas libres.

Según datos reales facilitados por Horeca la ocupación el viernes estuvo en un 91,32%, un par de puntos más que en 2017 que se quedó en el 89,66%. Jerez ha marcado en este caso más de un 98 por ciento pero lo más llamativo es el aumento de ocupación de quince puntos en San Fernando con respecto al año anterior. En la noche del sábado también se ha producido una mayor afluencia de público. Se ha alcanzado en total el 96,52%. Jerez, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Rota, Sanlúcar y Arcos han estado por encima del 95% de ocupación mientras que Conil ha llegado hasta el 93%. Destaca nuevamente San Fernando que ha pasado del 76,33% de ocupación en 2017 al 96,13% de este año. En general entre ambos días se ha dado un aumento de un punto y medio. La ocupación en 2017 fue de un 92,5% y en esta ocasión se ha llegado al 93,9%.

Sin embargo, la ocupación hotelera no se ha traducido en buenos resultados para la hostelería a excepción de Jerez y El Puerto de Santa María que ha vuelto a recuperar el pulso de otros años. El presidente de Horeca, Antonio de María, ya apuntaba la pasada semana que la coincidencia de la Feria y el Gran Premio de España no sería tan positiva. En este sentido comenta que «la ocupación ha sido muy alta comparada con el año pasado, por ejemplo el caso de San Fernando... pero con respecto a hostelería el centro de El Puerto y Jerez han escapado un poco mejor porque el resto no lo han notado. Ha sido como un fin de semana normal y corriente. Ha habido muchísimo ambiente en El Puerto, que ya recuperó algo el año pasado y Jerez pero la ocupación hotelera no se corresponde con buenos resultados para la hostelería».

De María apunta que «en la hostelería no se han hecho las ventas que se esperaban al coincidir las dos actividades porque el Real de la Feria quita mucha gente del resto de los negocios. El haber coincidido ambas cosas es por el hecho que la Feria empieza el sábado. Estos dos últimos años ha sido así aunque espero que para el año que viene se pueda cambiar. Lo ideal sería que la Feria fuera detrás del Mundial. No obstante, sí ha sido un éxito deportivo y de público y todo se ha desarrollado sin incidentes».

El Puerto en alza

En el Puerto el balance es muy positivo tal y como le han transmitido al alcalde David de la Encina, la mayoría de los empresarios del turismo y la hostelería. La ciudad parece que vuelve a convertirse en uno de los espacios preferidos para los moteros. Así se ha podido comprobar durante este fin de semana. De la Encina, junto al concejal de Seguridad, Ángel González, ha destacado la participación y colaboración de los trabajadores municipales así como la ausencia de incidentes de gravedad durante el fin de semana y la coordinación de los diferentes cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido se ha reflejado que el sábado, por ejemplo, se registraron menos incidencias que un sábado normal de verano. El área de Seguridad contó con 160 personas trabajando, entre agentes de la Policía Local, de la seguridad privada, voluntarios de Protección Civil, personal sanitario y Bomberos. Entre las novedades relacionadas con el tráfico, este año han disminuido las retenciones en Pozos Dulces para que evitar tapones en la entrada a la ciudad. Desde el ayuntamiento portuense se ha indicado además que la Motorada ha generado 6.000 kilos más diarios de residuos que el dispositivo especial de limpieza ha recogido. Igualmente se ha querido reflejar que conciertos como el Motor Music y otros eventos organizados por los establecimientos del centro han favorecido la concentración de visitantes.