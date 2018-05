FERIA DE JEREZ La Feria de Jerez de 2019 se retrasa para no coincidir con Sevilla El alcalde hispalense, que fija la Feria de Abril del 4 al 11 de mayo, acuerda con el Ayuntamiento jerezano que ambas ferias y sus festejos taurinos no se solapen

La Feria de Abril de Sevilla de 2019 ya tiene fecha. Comenzará el día 4 de mayo por la noche y se desarrollará hasta el 11. Sí, la Feria de Abril en mayo, en otro mes distinto y contra la tradición, pero el calendario manda y la Semana Santa del próximo año será en fechas muy avanzadas (del 14 al 21 de abril).

Así que el alcalde sevillano Juan Espadas ha decidido que el festejo grande de la localidad hispalense se inicie dos semanas después del Domingo de Resurrección, aduciendo motivos de seguridad. A su vez, el regidor socialista se ha reunido con su homóloga en Jerez, Mamen Sánchez, para asegurarse de que no se solapen las dos ferias, las de Sevilla y la jerezana, por lo que esta última será también más tarde de lo habitual.

Tras mantener una reunión con representantes de la patronal sevillana, del sector de la hostelería, hoteleros, de la confección o de la empresa gestora de la plaza de toros de la Maestranza, entre otros, Espadas ha señalado que ha existido «unanimidad» en la necesidad de garantizar que todos los operativos de la ciudad estén «completamente preparados para tener la mejor feria, para garantizar la seguridad y su desarrollo con total satisfacción».

Para ello, se ha contado con un informe del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la ciudad sobre las necesidades organizativas y el tiempo que se requiere para que estén satisfechas. «Esta ciudad no se puede jugar la feria, no puede ni improvisar ni tomar una decisión que no se pudiera después llevar a efecto con excelencia», advierte.

El primer edil indica que se ha tenido también en cuenta la necesidad de establecer un criterio fijo para tomar esta decisión, por lo que propone la modificación de la ordenanza con tal objetivo. «La ciudad y la propia economía de la ciudad necesita y gana mucho más cuando se tienen dos semanas entre Semana Santa y la Feria, un criterio que pretende que sea estable para los próximos años», defiende.

Según subraya, «teniendo que desarrollar una seguridad reforzada y ante el incremento de visitas a la Feria, no se puede terminar un dispositivo un Domingo de Resurrección para que en cuatro días se tenga plaqueada Los Remedios y el recinto ferial, los bomberos con la revisión de todas las casetas y Real, Emasesa con las inspecciones de la red realizadas, Lipasam habiendo retirado la cera y con todo preparado para la Feria y el Cecop con su cambio de ubicación y la colocación de cámaras, entre otros».

Por todo ello, Espadas argumenta que se trata de «responsabilidad y de un criterio de seguridad y de certeza de que todo estará preparado», tras hacer referencia que los exalcaldes Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP) ya tomaron una decisión similar en 2011 y en 2014, cuando la Feria se hizo en mayo.

Además, indica que los sectores económicos de la ciudad le han trasladado que «los ciudadanos necesitan oxigenarse, para terminar las casetas y rematar las compras relativas, por ejemplo, a los trajes de flamenca, entre otros».

Para concluir, añade que ha abordado este asunto con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para «para evitar solapamiento» con su feria y con los festejos taurinos que se desarrollan, una situación ante la que ha contado con el acuerdo del citado consistorio gaditano.