Con el caballo como protagonista esta Feria de Jerez es muy Real

Goretti Domecq

La jornada del viernes tuvo como protagonista a la infanta Doña Elena, de quien es bien sabida su afición por los caballos. En el marco de la Feria como es tradición desde hace 50 años, se celebraba en el Depósito de Sementales la entrega del Premio Caballo de Oro 2018, máximo galardón equino en España.

Este año el reconocimiento ha sido para el Escuadrón de Escolta de la Guardia Real quien representa a las Fuerzas Armadas al servicio del Rey, y ha sido la Infanta la encargada de entregárselo al coronel Eduardo Diz.

Tras la entrega del premio, el cuerpo de caballería de este escuadrón ha realizado una exhibición para el público asistente y una parada hípica por el recinto ferial. Acto seguido, ha sido Doña Elena quién también ha podido disfrutar de una comida en la caseta de González Byass.

Se notaba el comienzo del fin de semana, no cabía un alfiler. Familias con niños, flamencas y multitud de jinetes recorrían el albero. A eso de las seis se oía a muchos decir, «¿quillo vas a los toros? Yo me voy ya». Una ciudad señorial donde el «quillo» no puede faltar. Este sábado, se despide Padilla, vuelve Morante y Manzanares los acompaña. Suerte, vista y al toro.