El alcalde de Conil solicita más efectivos de la Guardia Civil para el verano

El alcalde de Conil, Juan Bermúdez (IU), ha solicitado que el municipio cuente este verano con más agentes de la Guardia Civil con el propósito de hacer frente al incremento de población que se produce en la temporada turística.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el alcalde se lo ha pedido en una reunión de la junta local de seguridad, «marcada por la ausencia del subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz».

Bermúdez ha transmitido la necesidad de tener mayores efectivos humanos. «Del mismo modo que el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo económico con el personal que tiene para cubrir al máximo los servicio de la Policía Local, el Gobierno central debería tener un incremento de la Guardia Civil", ha señalado el alcalde, que ha añadido que «el turismo necesita de esta presencia policial que pueda garantizar la tranquilidad de los ciudadanos».

En este sentido, Bermúdez ha resaltado la "necesidad imperiosa" de que este próximo verano por parte de la Subdelegación del Gobierno se amplíe la dotación de efectivos de la Guardia Civil en el municipio, ya que «Conil quintuplica su población en estas fechas y por ello se hace imprescindible el aumento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

Igualmente, el alcalde ha solicitado que el Gobierno central permita a los ayuntamientos ampliar las plantillas de efectivos de la Policía Local. «La afluencia de tantas personas y entre ellas muchos jóvenes que de madrugada provocan ruidos, actos en algunos casos vandálicos y ocasiona no sólo molestias al vecindario, sino también altera la convivencia», ha añadido.

El subdelegado garantiza la cobertura necesaria por la Guardia Civil

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martín, garantiza que Conil tendrá la cobertura necesaria por la Guardia Civil en el periodo estival «como siempre ha sido». Además, exige al alcalde conileño que, como máximo responsable municipal, «sea prudente en materia de Seguridad», asegurando que en líneas generales «Conil es un municipio tranquilo y seguro».

Según los indicadores policiales con los que trabaja la Guardia Civil, «con la actual plantilla disponible se garantiza un alto grado de seguridad durante el año», ya que la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada 1.000 habitantes) de Conil de la Frontera entre enero y abril de este año está en 7’15, «inferior en un 22’33% a la registrada en el mismo periodo del pasado año».

A ello se une que los indicadores de esclarecimientos de infracciones penales en el término municipal se sitúen en un 53%, «14 puntos superior a la registrada en el mismo periodo de 2017». Y a todo esto se suma que el número de infracciones administrativas denunciadas en este año sea de 569 y el número de detenidos/investigados de 19, «lo que da idea del alto grado de seguridad en Conil gracias a la Guardia Civil y el apoyo con que cuenta la Benemérita por la Policía Local», sostiene Agustín Muñoz.

El subdelegado recuerda al alcalde que «todos los veranos Conil es una prioridad en materia de Seguridad para la Guardia Civil y para el Gobierno de España; así lo ha sido y seguirá siéndolo», ya que este municipio gaditano forma parte año tras año del Plan de Seguridad Verano, «y en 2018 de nuevo volverá a ser así», por lo que «no cabe que el alcalde ponga en duda con sus palabras el interés que tenemos por garantizar la seguridad en el municipio en verano o en cualquier otro momento del año, ya que la seguridad no entiende de estaciones y todos debemos garantizarla permanentemente desde las administraciones».

«La importancia de Conil para el turismo gaditano la conocemos de sobra», afirma Agustín Muñoz, quien le recuerda al alcalde que precisamente no ha habido un Gobierno como el actual de Mariano Rajoy «que ha apoyado en muchos temas a su pueblo y, precisamente, en intervenciones tendentes a preservar el patrimonio de sus costas, playas y el turismo, sobre todo, para lo que indudablemente el apartado de la seguridad es un compromiso irrenunciable».

Muñoz subraya que su presencia en Conil es continua, por lo que no comparte las críticas del alcalde a su ausencia a la Junta Local de Seguridad de este lunes por motivos de agenda, «cuando la Subdelegación estuvo representada en la reunión, como siempre se hace cumpliendo la normativa estatal que desarrolla las Juntas Locales de Seguridad en todos los municipios, vaya o no el subdelegado». Por último, afirma Muñoz Martín que el alcalde «sabe perfectamente que tiene línea directa conmigo en cualquier momento», a no ser que busque con sus palabras «propaganda gratuita».