TORNADO EN EL PUERTO «El tornado nos pasó por encima; el limonero ha acabado en el tejado» Juan Caraballo, de la portuense Venta de la Palmera: «Vi el tornado desde la ventana a siete metros y duró menos de 30 segundos»

J. M. AGUILERA

«Escuché un ruido atronador, brutal. Me asomé a la ventana y lo vi venir. Estaba a seis o siete metros. Un tornado, una manga gris que se levantaba desde el suelo de unos 25-30 centímetros de diámetro. Sólo pude echarme hacia atrás para que no me saltaran los cristales».

Así lo relata Juan Caraballo, propietario de la familiar venta de la Palmera que se ubica junto al estadio José del Cuvillo, en su momento el templo del Racing Portuense. Caraballo es de los pocos que vio 'in situ' el tornado, que llegaba a su negocio a las 20:20 horas.

La mirada apunta principalmente a Puerto Sherry, pues el fenómeno entraba por el faro y provocaba el vuelco de algunos barcos, la rotura de unas pantallas de hormigón y el destrozo de diversos establecimientos. Pero continuaba su camino por el río Guadalete y se desplazaba hasta este lugar junto al parque de Los Toruños para seguir arrasando por Las Viñas y el Tiro Pichón.

«Sólo se escuchaban gritos ahogados por el ruido»

Ahora desde la tranquilidad, Juan narra su experiencia, tan corta como terrible. «No llegó ni a 30 segundos. En esos instantes yo estaba con mi madre, dentro de la venta, y nos metimos debajo de un arco de mediopunto por si se derrumbaba el techo. Sólo se escuchaban gritos ahogados por el ruido. Eres consciente de que estás dentro, de que ha pasado por encima, porque cuando termina sigue sonando el viento pero de una manera muy distinta».

Así ha quedado el techo de la terraza de verano de la venta de la Palmera -L. V.

Los destrozos son perfectamente visibles. «Hay cristales rotos y toda la estructura de la terraza de verano se ha partido. El tornado se ha llevado el techo volando, una estructura de una tonelada. Y el contenedor de basura se ha desplazado 300 metros». La tormenta arrancaba árboles a su paso «y el limonero se ha quedado encima del tejado».

Calcula en 5-6.000 euros el daño material, pero aún así se alegran de la suerte corrida. «Nuestra casa está junto a la venta. Allí viven también mis sobrinos pequeños. Si ha hecho esto con los árboles, con las ventanas y con el techo, ¿qué hubiera podido hacer con una persona?»