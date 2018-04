FIESTA La ONCE saca un cupón dedicado a la Feria de El Puerto Para el alcalde es un regalo «de publicidad positiva»

El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, acompañado del director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y de la delegada de Fiestas, Ana María Arias, y la consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Milagros Rodríguez, han presentado el cupón del próximo día 25 que está dedicado a la Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino portuense y que representa, según las palabras del alcalde, "un regalo de publicidad positiva para la ciudad que nunca habríamos podido pagar".

En un acto al que acudieron muchos afiliados de la Asociación para respaldar esta iniciativa con la ciudad, Ana María Arias ha agradecido este reconocimiento y alabado la labor social de la Organización, mientras que Milagros Rodríguez se ha felicitado por esta dedicatoria, "que en mi caso es doble, porque soy sanluqueña", y ha invitado a toda la ciudadanía a comprar el cupón, "que espero que toque aquí, pero sabiendo que, aunque no toque, todos debéis estar contentos porque con su compra se colabora con la gran labor que hace la ONCE con miles afiliados y afiliadas".

Por su parte, el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, destacaba que "hoy es un día especial, porque cerramos un circulo que empezó el año pasado cuando visitamos el Ayuntamiento, donde nos comprometimos a muchas cosas mutuamente, que se están cumpliendo, y ésta del cupón, que es bonita y amable, era casi un compromiso de la ONCE con la ciudad. Le debíamos algo y aún seguimos debiéndole".

De igual forma, ha destacado que con esta dedicatoria, "durante más de una semana, 20.000 trabajadores de la ONCE llevan en su pecho esta imagen del caballista y la flamenca, una foto de gran belleza por otra parte, promocionando la Feria portuense y logrando, según nuestros cálculos hasta 5 millones de impactos en toda España". Por eso, "me alegra que desde la ONCE se pueda dar este cupón, espero que disfruten todos de la Feria y que todos los vecinos y vecinas compren dos cupones".