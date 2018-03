POLÍTICA La crisis interna del PP afecta a su trabajo municipal en El Puerto El PSOE advierte que ya son cuatro concejales los que se ausentan de los Consejos de Administración

LA VOZ

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel M. González, ha mostrado su "sorpresa, pero también su preocupación por la situación de crisis interna en el Partido Popular, que está afectando seriamente a la vida de la ciudad por unas diferencias internas que no son capaces de solventar". En concreto, el dirigente del PSOE señala la ausencia de los ediles críticos de esta formación en las últimas juntas generales de las empresas municipales.

Ángel M. González ha dejado claro que "no nos queremos inmiscuir dentro de las tensiones internas de otros partidos", pero sí ha recalcado que "lo que no se puede aceptar es que por no ser capaces de solventar sus diferencias se dejen de lado los problemas que afectan a la ciudad". Para el portavoz socialista, la ausencia de cuatro ediles, de los considerados 'críticos', en esas juntas generales "no reflejan problemas en el seno del PP, sino desidia ante los problemas de la ciudadanía. Y no es de recibo que desde el primer partido de la oposición, con el que no compartimos muchos ideales, pero al que respetamos como representantes del voto de muchos portuenses, se dé la espalda a la realidad de esta ciudad".

En este sentido, el portavoz municipal ha recordado que desde el principio de la legislatura "las deserciones en el seno del PP han sido una tónica e, incluso, de una forma muy significativa, ya que no ha habido problemas puntuales o personales que hayan provocado las dimisiones que se han vivido, sino que se ha podido visualizar una estampida de miembros muy representativos del Partido Popular, como su ex concejala de Economía, Mariola Tocino; la de Medio Ambiente, Marta Rodríguez; o más recientemente el ex alcalde, Alfonso Candón".

Sin embargo, Ángel González cree que ahora "se ha dado un paso más en la falta de unidad dentro del primer partido de la oposición que ya no afecta al propio PP, sino a El Puerto de Santa María, mostrando una dejadez por parte de sus concejales que no se debe admitir".

Por eso, Ángel González ha pedido al Partido Popular "que solucione sus problemas y comience a trabajar por la ciudad con la responsabilidad que le ha concedido la ciudadanía portuense en las pasadas elecciones. Nosotros, como PSOE, no vamos a entrar a valorar la forma de elección de su alcaldable o los motivos que están provocando que gran parte del grupo municipal esté roto o haya dimitido, pero lo que no vamos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, es que por estas causas dejen de trabajar por El Puerto".

"Ellos están en la oposición porque así lo ha querido la ciudadanía portuense y deben ejercerla con responsabilidad, por encima incluso de sus diferencias internas y de sus propios problemas", ha finalizado el portavoz municipal socialista