CHICLANA Admiten a trámite el recurso interpuesto por los ecologistas al PGOU Desde el Consistorio se cuestiona si el colectivo pretende que el Pinar de Hierro «vuelva a ser suelo urbanizable» y muestran tranquilidad ante el proceso que se abre

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, valoraron la admisión a trámite del recurso interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los ecologistas contra el Plan General. En este sentido, Ana González aclaró que la admisión a trámite «simplemente significa que se cumple los requisitos formales para que pueda ser tramitado, es decir, que se ha presentado en plazo y forma. No significa nada más. Es decir, la admisión a trámite no significa que se entre en el fondo de la cuestión, es decir, en los argumentos que se dan en el recurso sobre la Evaluación Ambiental Estratégica y el crecimiento de suelos urbanizables», recalcó.

«El PGOU de Chiclana se basa fundamentalmente en reconocer la realidad existente en el municipio e intentar buscar soluciones para que, a lo largo del tiempo, la ciudad funcione económica, ambiental y socialmente», indicó González, quien mostró su sorpresa por la actitud de los ecologistas. «El principal problema que tiene Chiclana es precisamente la contaminación de los acuíferos. Por eso, no entendemos que, siendo el Plan General una herramienta para solucionar este problema a través de las ordenanzas, una organización que se preocupa por el medio ambiente va contra dicho Plan», expresó la delegada de Urbanismo, quien recordó que, a día de hoy, «tenemos un Plan General que cumple con la Ley, con todos los informes favorables y que ha seguido la hoja de ruta que nos ha marcado el órgano competente. Así, aquellos informes que no son favorables o aquellas a cuestiones que la orden del consejero no la consideran favorables están suspendidos».

En cuanto a los crecimientos de suelos urbanizables, la responsable del área remarcó que, en caso de que el PGOU cayera, «debemos recordar que Pinar de Hierro pasaría a convertirse en suelo urbanizable. ¿Es precisamente este tipo de suelo urbanizable el que quieren los ecologistas?. Tenemos un Plan que cuenta con todos los requisitos medioambientales y con todas aquellas medidas compensatorias para que sea sostenible, más allá de que nos guste más o menos», indicó Ana González, quien aclaró que es «legítimo que la ciudadanía presente recursos porque se pueda haber visto mermada en sus derechos, pero que el recurso interpuesto sea a la totalidad del PGOU nos extraña, sobre todo, conociendo la realidad del municipio y los problemas existentes en los acuíferos. Por tanto, creemos que son los ecologistas los que no se ajustan a la realidad de Chiclana».

No es cuestión de culpar a nadie

De esta manera, tal y como expuso la propia Ana González, «no es cuestión de echarle las culpas al Ayuntamiento, a la Junta o a los ecologistas por presentar el recurso, si el Plan General finalmente cae, se priva a la ciudadanía de una herramienta tan necesaria en todos los sentidos». Es por ello que la delegada municipal de Urbanismo pidió unidad en este asunto y «arrimar el hombro. Quisiera destacar que IU apoyó en su momento el Plan General y que PCSSP votara favorablemente a las Ordenanzas de Regularización, pese a su oposición al PGOU. Y nos queda el PP, que no sabemos en qué arrima el hombro en cuestiones urbanísticas, ya que se opuso al Plan y a las Ordenanzas y simplemente se dedica a intentar engañar y entorpecer el procedimiento, aunque llegan los plenos y se jacta de tendernos la mano», resaltó la responsable de las cuestiones urbanísticas de la localidad.