A incautación de tabaco de contrabando por día en La Línea

M. ALMAGRO

No todo lo ilícito es narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Aunque el foco mediático apunte con una gran intensidad estas últimas semanas hacia la actividad de los narcos, la Verja y la costa linense por las playas de Poniente y Levante es también un punto crítico de contrabando de tabaco ilegal.

La prueba es evidente. No ha habido día esta semana en el que la Policía Local de la Línea no se haya incautado de varias cajas de estos cigarrillos 'libres de impuestos'. Esta misma noche han detenido a un persona que conducía en una moto robada hasta tres cajas de esta mercancía que después se distribuye en el mercado negro. A J.F.R.A., natural de la La Línea, lo han pillado 'in fraganti' bien cargado los agentes en la calle Santa Marta.

La noche anterior. Lo mismo. Cinco cajas intervinieron a un grupo de contrabandistas que iban en motos. La mercancía iba repartida en mitades para poder trasladarla mejor. Finalmente debido a que se metieron por zonas arboladas y de difícil acceso lograron fugarse pero los agentes pudieron recuperar una de las motos de las dos que acorralaron durante una persecución, tanto a pie como con la patrulla. El conductor perdió el equilibrio, cayó al suelo y emprendió la huida a la carrera dejando en el suelo la carga y el vehículo donde transportaba 1.500 cajetillas de tabaco con un valor de mercado de 6.100 euros.

Este episodio sucedió en el Parque Reina Sofía, justamente el mismo lugar donde hace casi un año fallecía el policía local Víctor Sánchez, también perseguiendo a unos contrabandistas que iban en moto. En esta ocasión la situación que vivieron los agentes fue muy parecida. Jóvenes desesperados que llevan tabaco de contrabando encima y que son capaces de meterse por dónde sea y cómo sea con tal de escapar y colar las cajetillas.

Esta misma semana hubo una persecución a unos contrabandistas como la que acabó con la vida hace un año del policía local Víctor Sánchez

El martes. La misma historia. Agentes del 092 de la Policía Local de La Línea interceptaban a una mujer de 25 años y también natural de la localidad que transportaba en su coche cajetillas ilegales que hubieran alcanzado en el mercado un valor de más de 10.000 euros.

Un 'negocio' histórico y que sirve de escuela

El contrabando de tabaco tiene en La Línea tantos años como los que lleva levantándose la verja. Los grupos que se dedican a este tráfico se llaman collas, formadas por unas quince o veinte personas que actúan al mismo tiempo para lograr precisamente lo que consiguen, que los agentes no puedan ir a por todos a la vez.

Son normalmente chicos jóvenes (como los que se grabaron con descaro alijando), viejos conocidos de la Policía con antecedentes por drogas y peleas, y que se meten en este 'negocio' para conseguir dinero fácil y rápido. Conducen los ciclomotores de manera completamente temeraria, metiéndolos por zonas por las que no pueden acceder las patrullas como parques, áreas peatonales, plazas... con el nivel extremo de riesgo que esto supone para cualquier persona que se cruce con ellos.

Muchos de los chicos de entre 15 a 25 años que se forman en estas collas luego se pasan a alijar hachís. Incluso a veces parece que funciona como un sistema de 'fichajes'. Con cierta aceptación social, el contrabando de tabaco ha sido siempre una realidad en la frontera sur de Europa. Además de las 'collas', la figura del 'matutero' que se busca la vida yendo a Gibraltar a por pequeñas cantidades de tabaco para revenderlo en suelo español persiste. Nada nuevo.

