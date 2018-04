REACCIONES «El cortejo no se lo carga ni el Consejo ni los que organizan la Semana Santa en las barras de los bares» Ramón Velázquez mantiene su opinión con respecto a la Carrera Oficial y señala que «no voy a un acoplamiento más si no se vuelve a la normalidad»

A. MENDOZA

Ramón Velázquez no ha cambiado su discurso con respecto a lo que opinaba hace unos meses sobre la nueva Carrera Oficial. «Lo dije entonces y me ratifico: con las personas y el patrimonio no se experimenta». El veterano cofrade ha vivido la Semana Santa desde dos frentes distintos (capataz y hermano mayor) y en tres hermandades diferentes (La Palma, Afligidos y Santo Entierro). «Con La Palma nos recogimos a las tres y cuarto. La cuadrilla hizo un esfuerzo sobrenatural y una vez más lo bordó, pudieron llegar porque se tomaron aquello como algo particular y en ningún momento se perdió la compostura. Llevaba más balas que soldados tiene el enemigo y había venido gente para cargar de muchos sitios, de Madrid, de La Coruña...Yo les había mentalizado, había trabajado día y noche en esto. Pero la verdad es que el recorrido es una burrada. Veía a los niños en cuclillas, los penitentes cayendo a manojitos, la penitencia se iba...».

Como máximo responsable de Afligidos Ramón Velázquez asegura que «no voy a un acoplamiento más si no se vuelve a la normalidad, en caso contrario intentaré buscar los permisos oportunos para salir por el barrio y si no me lo conceden que venga otro y lo haga mejor. Con el peso de ese paso y con lo que cuesta una banda... no voy a un acoplamiento más y si me quieren echar, que me echen. Los que hemos tenido que llegar como yo digo, hasta el Catamarán y volver, sabemos lo que ha sido éso. Yo no me cargo la hermandad que he levantado con muchísimo trabajo estos años. El cortejo no se lo carga ni el Consejo ni los que organizan la Semana Santa en las barras de los bares».

Ramón Velázquez, en la sede de la FAV

Con respecto al Sábado Santo, en su estreno como capataz de la Virgen de la Soledad, comenta que «ese día se notaba el bajón. Tuve que trabajar con menos gente pero se llevó a la Señora con la solemnidad que requería y el Jueves que se lo pregunten a Pepe Julio». El experimentado cofrade insiste en que «en Cádiz está todo estudiado para protegerse de los vientos del Poniente y del Levante y no tienes más remedio que meterte en el centro, ¿qué necesidad hay de cargarse la calle Ancha? Que me digan del recorrido nuevo de La Palma, ¿qué calles han merecido la pena? porque no veas el palizón de Columela, zafando farolas, un anuncio... cuando llegué a la esquina de San Francisco era para haber cogido a la cuadrilla y habérsela llevado a bañarse a la fuente de las Tortugas... Se ha triunfado porque Quien va arriba es la Virgen y los de abajo además de meter el hombro por derecho lo hacen de corazón».