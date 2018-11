El cuarto mejor vino del mundo es español, según «Wine Spectator» El vino Gran Reserva 890, añada 2005, de La Rioja Alta, triunfa en el Top 100 de vinos de todo el mundo realizado por la publicación estadounidense «Wine Spectator»

El vino español Gran Reserva 890, añada 2005, ha sido distinguido con el cuarto puesto en el Top 100 de vinos de todo el mundo realizado por la publicación «Wine Spectator», de Estados Unidos. Se trata de un tinto de la bodega La Rioja Alta, dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, elaborado con las uvas tempranillo (95%), graciano y mazuelo. Junto a él, han encontrado un hueco en el Top 100 otros siete vinos españoles. Esta clasificación se realiza según cuatro criterios: calidad (basada en la puntuación), valor (precio), disponibilidad (número de cajas fabricadas o importadas en EE.UU.) y una historia convincente detrás del vino, lo que llaman el «factor X».

Otros triunfadores españoles

Los otros vinos españoles son Valderiz 2015 (Bodega Valderiz, D.O. Ribera del Duero, 94 puntos, puesto 26), Breca 2015 (Bodega Breca, D.O. Calatayud, 92 puntos, puesto 29), Pétalos 2016 (Bodega Descendientes de J. Palacios, D.O. Bierzo, 92 puntos, puesto 35), Manzanilla La Gitana (Bodega Hidalgo, D.O. Jerez, 92 puntos, puesto 37), San Román 2014 (Bodega San Román, D.O. Toro, 94 puntos, puesto 41), Vía Terra Blanco 2017 (Bodega Edetaria, D.O. Terra Alta, 91 puntos, puesto 47) y Viña Tondonia 2008 (Bodega López de Heredia, D.O.C. Rioja, 93 puntos, puesto 59).

Los cinco mejores del mundo

Los mejores cinco vinos del mundo son, por orden de distinción, los siguientes: Tenuta San Guido 2015 (Tuscany, Italia, 97 puntos); Chateau Canon-La Gaffeliere 2015 (Bourdeaux, Francia, 96 puntos); Castello di Volpaia 2015 (Tuscany, Italia, 96 puntos); Gran Reserva 890 2005 (Rioja, España, 95 puntos); y Dom Perignon Legacy Edition (Champagne, Francia, 96 puntos).