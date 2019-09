Las 19 ciudades medievales más bonitas de Europa (dos españolas)

Besalú, Gerona

Esta es la descripción que hace European Best Destinations: «Besalú es una hermosa ciudad medieval bien conservada, en el norte de España, en la provincia de Gerona, cerca de los Pirineos españoles. Ingrese a la ciudad de Besalú por un puente fortificado y descubra sus numerosos edificios medievales». Y es que no hay excusa para perderse esta encantadora villa medieval, una de las mejor conservadas de toda Cataluña. El principal reclamo es su puente románico del siglo XII, que recibe a todos los visitantes como una auténtica puerta al medievo. No hay fotografía de Besalú que se precie donde no aparezca esta hermosa construcción. Otros elementos arquitectónicos de gran valor son la residencia de los Cornellà, el edificio de la Curia Real, los baños medievales de la judería o la iglesia de Santa María.