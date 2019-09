Los secretos de ingeniería de 21 edificios de Madrid Del 1 al 6 de octubre se celebra en la capital la V edición de la Semana de ingeniería de caminos, con visitas gratuitas a 21 infraestructuras relevantes

Del 1 al 6 de octubre, Madrid acoge la V edición de la Semana de Ingeniería de Caminos organizada cada dos años por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid para mostrar a la ciudadanía el trabajo y los avances de esta profesión.

Este año, el acto central estará en la Plaza de Callao. Se trata de una exposición gratuita, «El túnel de la innovación», en la que los visitantes podrán ver y tocar materiales innovadores o drones autónomos subterráneos. Del 1 al 6 de octubre, de 10.00 a 21.00 horas.

Para estos días también se ha organizado un programa de 21 visitas a infraestructuras de la ciudad, laboratorios de ensayos, centros de control o espacios en obra que normalmente permanecen fuera del alcance del público. Además de ser gratuitas, estarán guiadas por profesionales que te explicarán la historia, el funcionamiento y los detalles técnicos de algunos edificios importantes de la ciudad.

He aquí 7 de estos 21 lugares, con la información de la Semana de Ingeniería de Caminos. Para visitarlos debes hacer una inscripción previa mediante solicitud por email:

Frontón Beti-Jai

Es un edificio histórico que habitualmente permanece cerrado al público. Fue construido por el arquitecto Joaquín Rucoba e inaugurado el 24 de abril de 1894 en pleno barrio de Chamberí.

Fue declarado Monumento Nacional en 1991 y Bien de Interés cultural en 2011. En 2015 fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid que inició unas obras de rehabilitación donde se ha llevado a cabo un minucioso trabajo de investigación.

Este edificio, de estilo neomudéjar, ha tenido una función original como frontón de pelota vasca. También sirvió como campo de pruebas para alguno de los inventos del ingeniero Torres Quevedo.

La visita de este edificio está programada para el martes1 de octubre a las 12:00 horas.

Edificio del Frontón Beti-Jai

Madrid Río

Entre 2003 y 2007 se realizó en la ciudad un proyecto de mejora de la autovía orbital M-30. El elemento principal era el soterramiento de la carretera a lo largo de 6 kilómetros y a ambos márgenes del río Manzanares para permitir la creación de un espacio libre ajardinado lineal de 110 hectáreas.

En la actualidad es uno de los parques más concurridos de la ciudad. Con esta visita podrás conocer in situ las características de este gran proyecto público: aspectos urbanísticos, económicos y sociales, visualizar los puntos de ventilación y salidas de emergencia de los túneles que discurren bajo el parque y comprender la capacidad de las grandes obras públicas para transformar las ciudades y su tejido urbano.

La visita está programada para el domingo 6 a las 1o:00 horas.

Madrid Río - Semana de la ingeniería de caminos

Estadio Wanda Metropolitano

Está construido por FCC Construcción ocupando una superficie de 88.150 metros cuadrados y una capacidad para alojar a más de 68.000 aficionados, que se distribuyen en aforo general y zona VIP. Además, dispone de 1.000 plazas de aparcamiento para los aficionados en el interior de estadio y 3.000 plazas más de aparcamiento exterior. Se trata de un proyecto en el que han participado más de 2.881 trabajadores y han sido necesarios 455.000 toneladas de hormigón y 7 grúas torre, para transportar 4.200 metros cuadrados de cristal.

La visita está programada para el viernes 4 a las 12:00 horas

Wanda Metropolitano - Semana de la ingeniería de caminos

Sede de IDOM

La empresa de ingeniería IDOM cuenta con una nueva sede en Madrid gracias a un trabajo conjunto entre arquitectos e ingenieros convirtiéndose en una referencia imprescindible en el terreno de la eficiencia energética, el confort y el ahorro de agua en un edificio de oficinas.

Desde la organización buscaban un edificio que resumiera que fuera un escaparate de su filosofía. En definitiva, un edificio sostenible con un balance adecuado entre los aspectos ecológicos, económicos y sociales.

Durante la visita, los curiosos podrán conocer todos los entresijos de este edificio que, además, es el primero en nuestro país que utiliza un sistema de estructura termoactiva que, además, cuenta con distribución de aire mediante conductos textiles, cubierta vegetal, recuperación de agua de lluvia, etc. siendo uno de los poco NZEBs (Near Zero Energy Buildings) del país.

La visita es el martes 1 de octubre a las 15:30 horas.

Edificio IDOM - Semana de la ingeniería de caminos

Centro Canalejas Madrid

Este proyecto supone la rehabilitación de un conjunto de siete edificios históricos que cuentan con más de 50.000 metros cuadrados de superficie.

Estos destacan por su valor arquitectónico y ornamental y darán lugar al primer hotel Four Seasons de España, viviendas con servicio four seasons, una galería comercial y un parking con más de 400 plazas.

En esta rehabilitación se han usado técnicas y procesos orientados a alcanzar los más altos estándares de sostenibilidad. Además, hay que tener en cuenta que lo singular del proyecto ha supuesto importantes retos constructivos y soluciones innovadoras que los asistentes a esta visita organizada podrán conocer de primera mano.

La visita guiada será el jueves 3 a las 17:00 horas.

Recreación de cómo quedará el Centro Canalejas, con el Hotel Four Seasons - Semana de la ingeniería de caminos

Museo de la EMT

En este museo encontrarás todo lo relacionado con la historia de la EMT (Empresa Municipal de Transportes) y cuenta con una colección de autobuses históricos, maquinaria, maquetas y elementos inherentes a la actividad de esta empresa como paradas y marquesinas.

Destaca la importante colección de uniformes, placas y chapas identificativas, aparte de otros complementos propios de los empleados de la EMT.

La visita es el domingo 6 a las 10:oo horas.

Museo EMT - Semana de la ingeniería de caminos

Centro de Mando y Seguridad

En Presidencia del Gobierno recientemente se inauguraron las nuevas instalaciones del CEMAS (Centro de Mando y Seguridad) desde donde se controla todo lo relativo a la seguridad del complejo y velar por la seguridad del presidente y todas aquellas personas que requieren protección, vinculadas a la Presidencia del Gobierno.

La visita está programada para el domingo 6 a las 12:00 horas.

Programa de visitas completo, aquí.