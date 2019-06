Lo que más nos molesta a los españoles cuando estamos de viaje Que intenten timarnos, perder el equipaje y un mal hotel lideran el ranking

Cambios de rutas y horarios, la pérdida de las maletas o el pago de costes extras son situaciones que escapan al control de los viajeros y que son de todo, menos agradables. Así, con el objetivo de descubrir qué es lo que más molesta a los españoles cuando viajan, la empresa Musement ha realizado una encuesta en la que los viajeros nacionales exponen lo que más les saca de quicio cuando van de vacaciones.

Que intenten timarnos

Según los resultados, el primer lugar de lo que más molesta a los españoles cuando viajan, lo ocupan los timos, con un 26.6% de los votos. «Que intenten timarnos, aparte de ser desagradable, puede suponer un estrés para muchos viajeros debido a lo insistente que pueden ser algunos locales con los turistas. Además, es muy difícil evitarlo por lo que muchos viajeros pueden volver de sus vacaciones con una imagen equivocada del destino que han visitado», explican desde Musement.

Perder el equipaje

La segunda cosa que más nos saca de nuestras casillas cuando viajamos es que nos pierdan el equipaje. Así, para el 21.6% de los consultados, quedarse sin sus maletas supone un auténtico fastidio. Y es probable que más de uno de los encuestados ya haya pasado por ello pues, según los últimos datos facilitados por SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques), en 2017 se perdieron o retrasaron en su llegada 22,7 millones de maletas.

Un mal hotel

Otra de las situaciones más desagradables para los viajeros españoles es que el hotel que han reservado no cumpla sus expectativas. «En ocasiones, las imágenes o descripción del alojamiento que hemos elegido no se corresponden con la realidad. Una situación que deja a los viajeros con solo dos opciones: seguir hospedándose en él aunque no quieran o, buscar otro que, probablemente, le cueste más dinero al hacerlo con prisas y a última hora. Por eso, no es de extrañar que para el 12.8% de los consultados esta situación sea de las más molestas», explican desde la plataforma de reserva de actividades en destino.

No conocer el idioma o sufrir retrasos

Estos tres problemas suponen el 61% de los votos, por lo que son las situaciones más odiadas por los españoles cuando viajan. Pero no son las únicas que recoge la encuesta. Así, otras cosas que nos desquician cuando viajamos son: no conocer el idioma (12.6%), tener que pagar extras (8.6%), sufrir retrasos en los vuelos (8.2%) y tener que esperar largas colas para acceder a atracciones o monumentos (4.2%).