Una familia británica viaja en el suelo del avión porque sus asientos no existían Los tres miembros de la familia pagaron 1.400 euros por un vuelo de Menorca a Birmingham

Una familia británica que viajaba desde el aeropuerto de Mahón, en Menorca, con destino a Birmingham en el Reino Unido se vio obligada a viajar sentada en el suelo de un avión después de saber que los asientos que le habían sido asignados no existían.

Los Taylor, -padre, madre e hija-, tenían asignados los asientos 41 D, E y F, pero un cambio en el modelo del avión por parte de la aerolínea TUI Airways dejó a la familia británica sin asientos.

Al comprobar que efectivamente no tenían donde sentarse, pese haber pagado 1.400 euros, los tripulantes de cabina recolocaron a la menor, de 10 años, en la única plaza libre del avión mientras que a los Taylors, -Paula, de 44 años, y su esposo Ian, de 55 años- les reubicó en los asientos plegables que utiliza el personal de vuelo durante el despegue y el aterrizaje.

Sin embargo, después del despegue se le pidió que abandonara sus asientos para dar paso a la tripulación que necesitaba acceder a los alimentos y al inventario libre de impuestos que estaban detrás de ellos. Fue entonces cuando vieron que la única solución era pasar las dos horas de vuelo en el suelo de la aeronave.

La historia la ha revelado la pareja al programa Rip-Off Britain: Holidays de BBC One, describiendo el vuelo de pesadilla. «Es difícil, incómodo y estaba sucio», dijo Paula. «Simplemente no podíamos creerlo cuando nos dimos cuenta de que realmente no había asientos para nosotros».

La aerolínea TUI, que en un primer momento solo ofreció una compensación de 42 euros como gesto de buena voluntad, rectificó y reembolsó las tarifas completas de los billetes.

La ley de aviación estipula que no se puede dejar a los pasajeros sin asiento en ninguna etapa del vuelo por lo que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar lo sucedido.