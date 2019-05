Las diez mejores terrazas de España, según los internautas Barcelona, Madrid y Andalucía encabezan la lista de las terrazas mejor valoradas por los usuarios de El Tenedor

Poco a poco las temperaturas van ascendiendo e invitando a sentarse en las terrazas y disfrutar al aire libre de una buena comida o cena. Con amigos, pareja o compañeros de trabajo, no hay excusa para no sucumbir a los encantos de estos espacios en las alturas que permiten escapar del bullicio de la ciudad a la vez que disfrutar de unas vistas increíbles.

La web de El Tenedor ha elaborado un listado de las terrazas mejor valoradas por los usuarios de la app, espacios donde disfrutar no solo del buen tiempo, sino también de una oferta gastronómica variada y única con unas vistas inmejorables.

Barcelona y Madrid encabezan el listado, las principales urbes de España son también las que cuentan con las terrazas más populares del momento. Por su parte, Andalucía sobresale en la clasificación con las terrazas de Málaga y Sevilla como referencia.

Las 10 mejores terrazas de España

Barcelona, con 173 Roof Terrace encabezando el ranking, es una de las ciudades preferidas para disfrutar del buen tiempo desde las alturas. La ciudad condal es una apuesta segura para un plan de ocio en el que combinar unas vistas increíbles con la mejor apuesta gastronómica. Le sigue de cerca Madrid con Aduana (Hotel Meliá Fénix) o Ático by Ramón Freixa (Hotel The Principal), opciones en las que cumplir eso de «De Madrid al cielo» y Andalucía, donde las alturas se convierten en el mejor refugio del que escaparse del calor. Destacan Málaga y Sevilla con propuestas como D.O.Mar by Óscar Velasco, El Mirador de Sevilla (Hotel Vincci La Rábida) o el Club del Mar (Hotel Villa Padiera Palace).

Más gasto y más reservas

El Tenedor ha realizado además un estudio sobre el comportamiento y los hábitos de consumo de los españoles cuando vamos de terrazas. Según los datos obtenidos, el promedio de gasto en los restaurantes con terraza es ligeramente superior que en aquellos que carecen de ella: 28,2 euros frente a los 25 euros de gasto medio en restaurantes sin terraza.

¿Y qué sucede con las reservas? Pues según estos datos, el 33% de las reservas que se hacen en verano se hacen en restaurantes con terraza. Un 49% de los comensales suele reservar al aire libre para comer durante la época estival mientras que un 51% prefiere hacerlo para cenar. En cuanto a reservas anticipadas, los comensales se vuelven más precavidos cuando reservan en restaurantes con terraza, sólo un 29% suele reservar con menos de 2 horas de antelación, mientras que, en los restaurantes sin terraza, este porcentaje asciende hasta el 33%. Finalmente, basándonos en los datos recogidos, los restaurantes con terraza más reservados suelen ser de cocina mediterránea e italiana mientras que cuando hablamos de «restaurantes sin terraza», triunfa además de la mediterránea la cocina japonesa.