Cómo es la suite más ultralujosa de Nueva York (hasta ahora ni siquiera se podía reservar) La Suite 5000 del Mandarin Oriental New York acepta turistas (31.500 euros la noche) para celebrar su 15 aniversario

Está en la planta 50 del Mandarin Oriental New York, tiene 306 metros cuadrados y sus vistas de Manhattan, Central Park y el río Hudson son tan espectaculares como cabe imaginar (o como pueden verse en las fotos que acompañan estas líneas). La Suite 5000 es tan lujosa que ni siquiera podía reservarse. Estaba disponible de manera exclusiva, pero se abre ahora para reservas generales por un tiempo limitado para celebrar el 15 aniversario del hotel. La oferta de dos noches Birthday Celebration incluye una tarifa de 31.500 euros para la primera noche y una tarifa especial de 13.000 euros para la segunda noche.

Situada en la planta 50 del hotel Mandarin Oriental, Nueva York, la Suite 5000 es una espaciosa estancia de 306 metros cuadrados con tres dormitorios, que combina el mejor diseño y arte de la ciudad. La suite es un exclusivo escaparate de la comunidad del arte y el entretenimiento de la ciudad de Nueva York, con espectaculares vistas del skyline de Manhattan, Central Park y el río Hudson, que complementan el sentimiento residencial del espacio.

Uno de los dormitorios de la Suite 5000

La Suite 5000 presenta una exposición de arte exclusiva, con obras inspiradas en la ciudad de Nueva York, firmadas por artistas contemporáneos establecidos y emergentes, desde Steven Naifeh hasta Rachel Lee Hovnanian. Los huéspedes pueden encontrar iPads en la habitación que les permiten interactuar más con la exposición, brindando un acceso más profundo a la información sobre los artistas destacados y sus obras. La sala de estar de la suite ofrece una colección de discos eclécticos seleccionada por la conocida tienda de discos Academy Records de Nueva York. La colección se compone de discos que han definido la ciudad y la música pop como un género, con influencias del jazz, la salsa, el rhythm & blues, el folk, el rock and roll, el punk, el new wave, el hip-hop temprano y mucho más.

Sala de estar de la Suite 5000, con vistas a Manhattan

Con una impresionante fusión de diseño moderno y estilo oriental, Mandarin Oriental New York dispone de 244 habitaciones y suites, todas con vistas de Manhattan y una hospitalidad. Sus instalaciones incluyen el restaurante Asiate del hotel; The Aviary NYC, un innovador restaurante para bebidas, y el concepto speakeasy de The Office NYC del chef Grant Achatz de Alinea Group; el Mandarin Oriental Spa de cinco estrellas y más de 1.000 metros cuadrados; y un centro de fitness de vanguardia con una piscina de 22 metros.