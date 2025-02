Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del viernes, 13 de noviembre con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

El Gobierno de España ha impuesto una PCR negativa como requisito para poder entrar al país. La prueba del coronavirus deberá hacerse en los países de origen, 72 horas antes de la llegada y por el momento no se contemplan otro tipo de test. Los controles de estas pruebas se harán en los puertos y aeropuertos , por lo que no se contemplan estaciones de trenes o autobuses, por ejemplo. Estos controles se llevarán a cabo en los 65 países declarados de riesgo, independientemente de su lugar de residencia habitual o nacionalidad. Solo estarán exentos de cumplir esta norma aquellos pasajeros internacionales cuyo destino final no sea España, es decir, que estén «en tránsito en un puerto o aeropuerto español con destino final a otro país».

Sanidad empieza a ver claro que España no solo se encamina a la estabilización de los contagios, sino incluso al descenso . Tras incorporar este jueves 19.511 nuevos infectados y 356 fallecidos al balance global; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que los datos muestran que hay «13 o 14» comunidades autónomas en alguna de estas dos situaciones, en lo que sería una tendencia positiva.

El mundo se prepara para la campaña de inmunización más complicada de la historia. Las primeras vacunas llegarán con cuentagotas y cada país deberá decidir a quién destina las primeras dosis. España trabaja desde hace dos meses con varios grupos de expertos, con contratos de confidencialidad, para definir una logística endiablada que no solo debe decidir a quién priorizará en la vacunación sino cómo se repartirán las dosis por todo el territorio nacional. ¿Se distribuirán con un criterio equitativo?, ¿se enviarán a las localidades con más casos?, ¿a las comunidades con la población más envejecida? Muchas de estas preguntas aún no tienen respuesta; se tendrán «hacia el 23 de noviembre», fecha en la que el Ministerio de Sanidad confía en tener atada su estrategia de vacunación para empezar a vacunar a finales de este año.

Sólo tres provincias españolas se sitúan por debajo de los 150 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 65 años, según datos del Instituto de Salud Carlos III recopilados entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre . La cifra es relevante ya que ese umbral fue uno de los establecidos por el Ministerio de Sanidad para establecer el «riesgo extremo» de propagación del coronavirus.

El mercado que abastece al mundo de mascarillas, en este caso quirúrgicas, las más económicas, es China. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado marcha atrás y ha aceptado reducir el IVA de este producto y bajar el precio máximo de 0,96 euros a 0,72 . Aun así, el nuevo precio multiplica por 18 el coste real de las mascarillas puestas en España, según importadores y fábricas consultados por ABC. Un pedido modesto, de entre 50.000 y 100.000 mascarillas quirúrgicas, que es una cifra ridícula para lo que gasta España cada día, se traduce en cuatro céntimos de euro puestas en nuestro país. Los 72 céntimos que pagarán ahora las familias suponen un 1.800 por cien del precio de un producto que sanitario en plena pandemia y de uso obligado bajo amenaza de sanción .

El reciente anuncio de Pfizer de la posible disponibilidad de una vacuna que frene la expansión del coronavirus ha abierto el debate sobre una hipotética vacunación obligatoria. De entrada, hay que poner de manifiesto que en España, hoy por hoy, ninguna norma impone la obligación de vacunarse. Es verdad que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, dispone en su art. 3 que las autoridades sanitarias podrán adoptar las medidas «que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible», pero en mi opinión entre éstas no cabe incluir la vacunación obligatoria.

En España se está produciendo una paradoja. La ha retratado la última oleada de la encuesta elaborada por Ipsos y el Foro Económico Mundial. Convive, por un lado, el hecho de que somos el país con menos antivacunas del mundo (solo un 3%de la población rechaza este tratamiento inmune) y, al mismo tiempo, somos, solo por detrás de Francia, el segundo país de Europa con menos predisposición a vacunarse del Covid. Solo el 13% de los españoles se vacunarían «inmediatamente» una vez esté disponible la solución, arroja la misma encuesta. Además, ha caído de un 72 a un 64% entre agosto y noviembre esa intención de vacunarse, lo que contrasta con las buenas noticias que han llegado esta misma semana de la alianza farmacéutica de Pfizer y BioNTech .