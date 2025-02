Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del viernes, 13, noviembre aquí mismo:

El Gobierno de España ha impuesto una PCR negativa como requisito para poder entrar al país. La prueba del coronavirus deberá hacerse en los países de origen, 72 horas antes de la llegada y por el momento no se contemplan otro tipo de test. Los controles de estas pruebas se harán en los puertos y aeropuertos , por lo que no se contemplan estaciones de trenes o autobuses, por ejemplo. Estos controles se llevarán a cabo en los 65 países declarados de riesgo, independientemente de su lugar de residencia habitual o nacionalidad. Solo estarán exentos de cumplir esta norma aquellos pasajeros internacionales cuyo destino final no sea España, es decir, que estén «en tránsito en un puerto o aeropuerto español con destino final a otro país».

Algo más de tres años después de que el Gobierno de Mariano Rajoy, aplicando el artículo 155 de la Constitución, le cesase por su supuesta connivencia con los organizadores del referéndum ilegal, Josep Lluís Trapero volverá a sostener las riendas de los Mossos d'Esquadra . La Generalitat le ofreció comandar de nuevo la Policía catalana, con la intención de «revertir los efectos» de ese 155, según ha informado este jueves la Consejería de Interior. Y Trapero, finalmente, les ha mostrado su «firme disposición» a dirigir de nuevo a los Mossos. Se lo ha dicho hoy al consejero de Interior, Miquel Sàmper, en una reunión en la que también ha estado el director general de los Mossos, Pere Ferrer. El aterrizaje de Trapero será inminente: mañana mismo se reunirá con los mandos del cuerpo policial autonómico.

Sanidad empieza a ver claro que España no solo se encamina a la estabilización de los contagios, sino incluso al descenso . Tras incorporar este jueves 19.511 nuevos infectados y 356 fallecidos al balance global; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que los datos muestran que hay «13 o 14» comunidades autónomas en alguna de estas dos situaciones, en lo que sería una tendencia positiva.

Las vacaciones de verano del presidente Pedro Sánchez en dependencias de Patrimonio Nacional han conllevado un aumento del 64,4% de la factura de la luz en la residencia de La Mareta, situada en Lanzarote, y la contratación de obras en la de Las Marismillas, en Doñana (Huelva) , por un importe superior a los 40.000 euros.

No hay oposición en el PSOE que cuestione la estrategia de Pedro Sánchez y su decisión de apoyar su gobernabilidad en ERC y Bildu, incluyendo para ello un pacto presupuestario. Salvo alguna declaración mostando incomodidad de algún presidente autonómico. Pero en los márgenes del partido y en el ámbito de los dirigentes históricos el descontento es palpable.

En 2018, un equipo de arqueólogos del Instituto Noruego para la Investigación del Patrimonio Cultural (NIKU) detectó, gracias un georradar de alta resolución, un barco vikingo enterrado debajo de un cementerio en Gjellestad, en el condado de Østfold.

Las comparaciones son odiosas y cuando hablamos del más alto nivel lo son aún más. El Real Madrid y el Barcelona viven mundos opuestos en sus relaciones internas. Por supuesto que en todas las negociaciones hay tiras y aflojas, pero en el club blanco el diálogo es abierto y no existen enfrentamientos entre los dirigentes y los profesionales del fútbol y baloncesto. En el Barcelona el conflicto es grave desde hace mucho tiempo, con mensajes escritos o hablados de Messi, de Piqué y de otros jugadores que han criticado la actuación de la directiva en diversas índoles, empezando por el espionaje. La dimisión de Bartomeu fue la consecuencia directa de un antagonismo.