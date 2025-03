Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día sábado, 13 de marzo en el mundo y en España:

La Federación Española de Piragüismo ha decidido cambiar el proceso de selección para decidir las cuatro plazas del K4 500 que competirá en los Juegos de Tokio después de las sospechas de amaño que salpicaron las pruebas iniciadas esta semana. Así, los seis candidattos están convocados para este domingo, 14 de marzo, a un selectivo de K1 200 en el campo de regatas de Trasona, en Asturias. Los palistas Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Cristian Toro y Carlos Garrote competirán en dos series, tras las cuales la Federación elaborará un informe y comunicará la titularidad del K4.

Tuvo una primera bola de partido al resto, con 5-3, pero el tenis es un deporte en el que la mano empieza a temblar cuando ya casi acaricias la victoria. Después de esa oportunidad, tuvo que trabajarse otra, y otra, y otra y otra más. Y a la séptima, Garbiñe Muguruza logró su objetivo: final en el WTA 1.000 de Dubái, tercera en el curso, tras superar a una peleona Mertens por 6-4 y 7-6 (5).

Zidane observa en él toques de mago que demuestra por momentos, para desaparecer luego durante varios partidos. Marco Asensio está tocado con la varita mágica y su genialidad mental la expresa en el césped en ciertos encuentros y no existe después. Sabemos que la irregularidad es una característica de los futbolistas con talento, pero el Guadiana que vive el mallorquín preocupa a su mayor valedor, Zidane, que ha apostado por este jugador contra viento y marea dándole oportunidades que otros hombres no han disfrutado. El entrenador francés, es cierto, ha esgrimido su debilidad por Asensio. Y anhela con todas sus fuerzas que su decisión obtenga rédito al final, no por él mismo, sino por el Real Madrid . El muchacho que costó cinco millones hace cinco años ya tiene veinticinco y no hay que esperar más tiempo. Debe explotar. Es lo que intenta Zizou. El mensaje interno de Zinedine a su cuerpo técnico es «hay que salvar al soldado Asensio». Hoy tendrá la antepenúltima oportunidad, frente al Elche, con Ramos y Hazard como novedades en la lista .

Después del largo invierno vuelven a bramar los motores en el Mundial de Fórmula 1, pero contra todo pronóstico el mayor ruido no se produce en el asfalto, sino en los garajes. La decisión de algunos pilotos de aceptar la vacuna contra el coronavirus puesta a su disposición por el Gobierno del Emirato de Bahréin acaparó ayer la atención en el circuito de Sakhir, escenario de la primera jornada de entrenamientos de pretemporada. Entre los que accedieron a inocularse una primera dosis está Carlos Sainz , quien lo reconoció sin mayor problema durante una rueda de prensa en la que participó junto a Sergio Pérez y su excompañero en McLaren, Lando Norris. Sainz, que estrenó de manera oficial el Ferrari SF21 durante la sesión vespertina, admitió que vio en el ofrecimiento del Emirato «una gran oportunidad». «Obviamente, estoy agradecido con el Gobierno de Bahréin por ofrecérselo a tanta gente que viaja por todo el mundo. Estoy feliz con ello». El madrileño recibirá el segundo pinchazo justo antes del arranque de la temporada, en este mismo escenario dentro de dos semanas. Hará lo mismo el mexicano Checo Pérez , nuevo piloto de Red Bull, quien admitió que en su país tenía difícil acceder a una: «Nos la ofrecieron y decidí tomarla. En México no sé cuándo podría haberla conseguido». Pérez es uno de los seis pilotos del Mundial que han pasado el coronavirus. Él, Lewis Hamilton y Lance Stroll se contagiaron en mitad del pasado campeonato, lo que les obligó a perderse un gran premio a cada uno. Pierre Gasly, Charles Leclerc y el mencionado Norris superaron la enfermedad durante los meses de invierno. El británico de McLaren admitió que aún está valorando su decisión. «Es algo personal, pero de momento estoy sano y me quedo como estoy».