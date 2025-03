Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 13, marzo aquí mismo:

El mosaico histórico que adornaba el puente de mando de una lujosa nave que Calígula tenía para sus ceremonias, fiestas y placeres, es posible admirarlo desde hoy en el Museo de las Naves Romanas de Nemi, cuatro años después de ser descubierto casualmente en Nueva York , donde una coleccionista de arte lo utilizaba como mesa de té . El mosaico formaba parte de las decoraciones de las dos naves de Calígula (emperador desde el 37 al 41 d.C.). Fue sacado de contrabando de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y su historia es rocambolesca .

Un buque de dragado holandés que trabajaba en el puerto israelí de Haifa encontró por casualidad en 2007 en las aguas del Mediterráneo un antiguo casco corintio , que lograba recuperar intacto .

Antes de abordar 'El misterio de la carretera de Sintra', de transitar por 'La ciudad y las sierras', de caer rendido a los 'Ecos de París', de subrayar los vicios lisboetas en 'La capital', de sucumbir a la llamada de las 'Estampas egipcias', ya había retratado José María Eça de Queiroz a tres generaciones de portugueses englobados bajo el nombre de 'Los Maia'. Una saga cumbre de las letras lusas escrita más de una década después de 'El crimen del padre Amaro', de 'La tragedia de la calle de las Flores', de 'El primo Basilio'.

La Feria de Olivenza , la primera gran feria de figuras de cada temporada, ya ha puesto en marcha sus motores, una vez que el primer fin de semana de marzo fue imposible por la pandemia y ahora que la Junta de Extremadura, con el socialista Fernández Vara al frente, ha autorizado el cincuenta por ciento del aforo.

Comunicado íntegro de Andrés Caballero , apoderado de Diego Ventura, tras su ausencia de los carteles de Sevilla :

Me recuerda Elena Ochoa, que, como decía Calasso, el orgullo es el adn del editor que se precie de serlo. El de esta mujer todoterreno de carrera ascendente cristalizó a mediados de los noventa en Ivorypress , un proyecto editorial de gusto exquisito para con los libros de artista con sede en Madrid, en cuyo espacio han expuesto también los más grandes. Precisamente con un proyecto editorial (Looking Forward. Ivorypress at Twenty-Five) y un conjunto de exposiciones (las que harán dialogar sus publicaciones con los fondos de instancias como la Biblioteca Nacional –donde el 24 de marzo entra de su mano Michal Rovne–, la British Library, el Neues Museum o el Museum of Modern Art) celebra dos décadas y media de trayectoria, intensificada durante el confinamiento y con nuevos títulos a la vista.

Casi ha perdido la crítica la noción del estilo, quizá por haber depauperado ese rasgo al asociarlo a un elemento formal o de factura externa. Y, sin embargo, los clásicos tenían conciencia de que la categoría operaba, como la rueda virgiliana, en diferentes estadios. A las novelas de Javier Marías , y Tomas Nevinson lo confirma, les ocurre que su estilo es una fiesta por desplegarse en diferentes planos .