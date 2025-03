Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 22, diciembre aquí mismo:

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni , publicó hoy en su canal de Telegram y en otras redes sociales una grabación de una conversación telefónica mantenida con un tal Konstantín Kudriátsev , uno de los agentes supuestamente implicados en su envenenamiento con la sustancia tóxica Novichok , clasificada como arma química, el pasado 20 de agosto. Kudriávtsev admitió que el veneno le fue untado en los calzoncillos, en las costuras delanteras de la parte de la prenda que cubre los genitales, en la bragueta. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) ha tachado de «falsificación» la grabación publicada, obtenida, al parecer, utilizando un número de teléfono suplantado.

La senda del desarrollo y la prosperidad económica en Latinoamérica se ha visto «quebrada por lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que causó estragos» . Con esta contundencia se ha referido el presidente de Ecuador, Lenín Moreno , a la involución social, económica y de libertades que se fue extendiendo años atrás por Iberoamérica y que sigue encontrando su paradigma de crisis y de represión en el régimen de Venezuela , instaurado por Hugo Chávez y perpetuado por Nicolás Maduro .

El próximo presidente de EE.UU., Joe Biden , cumplió con su promesa de ponerse la vacuna de Covid-19 delante de las cámaras. Lo hizo este lunes por la tarde en un hospital de Delaware , el estado en el que desarrolló buena parte de su carrera política y donde tiene su residencia, justo una semana después de que comenzaran las vacunaciones en EE.UU.

El Reino Unido era ayer, y probablemente lo siga siendo durante muchos días, un país lleno de colas interminables. Por un lado, las de la gente fuera de los supermercados esperando su turno para comprar y, por otro, de camiones atascados en las fronteras.

Está visto que en la UE los plazos están para ser incumplidos. Después de que el Parlamento Europeo anunciase con toda solemnidad que de no haber acuerdo con el Reino Unido antes del pasado domingo los eurodiputados no podrían ratificar ningún tratado antes de la fecha fatídica del 1 de enero , cuando las dos orillas del canal de La Mancha se desconectarán en todos los sentidos, la conferencia de presidentes de los grupos políticos ha sugerido que si el miércoles los negociadores pactan alguna medida transitoria para seguir negociando el año que viene todavía podrían aprobarla en una sesión plenaria de emergencia. Lo que ya se da por seguro en Bruselas es que tal como están las cosas, el 31 de diciembre no habrá un acuerdo o no podrá entrar en vigor si lo hubiera, por lo que la única cuestión posible a estas alturas es si la UE y el Reino Unido serán capaces de acordar al menos ese paquete de medidas provisionales de contingencia que ha diseñado la Comisión Europea para que no haya desabastecimiento en el Reino Unido.

Dos contrabandistas han sido declarados culpables de homicidio imprudente este lunes por la muerte de 39 vietnamitas , hombres, mujeres y niños, en un camión refrigerador . Las víctimas fallecieron mientras intentaban entrar en el Reino Unido.

Los medios chavistas propagaron hace unos días la imagen de Nicolasito Maduro aplicándose la vacuna rusa contra el Covid-19, conocida como Sputnik V. Pero Rusia necesita ir más allá de Venezuela en su promoción de la vacuna en Latinoamérica, si realmente quiere aprovechar la ocasión que brinda la pandemia para situarse mejor geopolíticamente en la región. De ahí que haya lanzado una operación cibernética, utilizando «malware», para diseminar información negativa de las vacunas occidentales en las redes sociales y promover la impulsada por el Kremlin.