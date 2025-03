Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 22, diciembre aquí mismo:

El pasado 30 de octubre, Nobby Stiles fallecía los 78 años tras no superar un cáncer de próstata y tras un largo tiempo sufriendo demencia senil, enfermedad que también padecen compañeros de aquella mágica selección como Bobby Charlton , y que lleva años siendo motivo de debate en el mundo de fútbol. La muerte de Stiles reabrió la polémica sobre las consecuencias neurológicas de golpear el balón con la cabeza, problema de enorme preocupación que la ciencia y la medicina llevan estudiando durante muchos años sin conclusiones, de momento, definitivas.

La Asociación de Tenistas Profesionales ha otorgado sus premios anuales para cerrar de la mejor forma posible este convulso 2020. Entre los galardonados, Rafael Nadal, Roger Federer o Carlos Alcaraz. Estos son los premios y los ganadores:

Incapaz de ganar tres partidos seguidos, el Barcelona de Koeman se ha bajado del tren de la Liga mucho antes de lo previsto. Trece partidos han bastado para que todas las carencias de un equipo en transición queden al descubierto y convierten cada duelo en una final que reconfigura los objetivos a conseguir. Es consciente el técnico, que no esconde su malestar en sus comparecencias ante la prensa y no duda en señalar a los culpables. Su dedo acusador, exento de autocrítica, justifica los continuos tropiezos del equipo y sus decisiones. Errores de concentración, fallos individuales, poca agresividad defensiva o escaso acierto de cara a gol son sus manidos argumentos antes del duelo de esta noche en Valladolid. «Cada partido que no ganamos es un paso más atrás. Depende los resultados de los otros equipos. Aún hay jornadas por delante. El problema no es empatar un partido, es perder muchos fuera de casa. No podemos fallar porque hemos fallado en otros encuentros, hay que ganar para recortar», insiste desde su butaca en una sala de prensa en la que ayer volvió a escucharse la queja por la presunta diferencia de criterio en los arbitrajes que recibe el Barcelona con respecto al Real Madrid.

Vuelve la NBA, y se dice pronto, porque hace poco más de dos meses que LeBron James, Anthony Davis y Los Ángeles Lakers silenciaron la ciudad de Orlando y levantaban un anillo con tantos tintes deportivos y sentimentales como sociales. El reciclaje veraniego habitual de la liga ha hecho que los bloques, casi bélicos, se posicionen con renovaciones, traspasos o cambios radicales de rumbo con el objetivo de desbancar de su trono a los californianos, todo ello comprimido por un calendario que pretende «empujar» a sus estrellas a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que se ha reducido el número de partidos por equipo, de 82 a 72. Pese a que se duda de su futuro como producto deportivo, la NBA ya ha construido sus tejemanejes narrativos, y la temporada 20-21 augura batallas por ciudades, regresos de emblemas algo oxidados y esperanzadores proyectos liderados por europeos privilegiados. La cosa promete.

El Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) acordó este lunes sancionar con cinco encuentros de suspensión y una multa de 400.000 euros al francés Marcus Thuram , del Borussia Mönchengladbach, por escupir a un rival .