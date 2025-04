Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 25, enero aquí mismo:

La noche del 20 de noviembre de 1945 Isaiah Berlin llamó a la puerta de Anna Ajmatova, que vivía en una habitación de un viejo palacio de la Fontanka en Leningrado. Eran las nueve. El ensayista e historiador abandonó la casa a las once de la mañana del día siguiente. ¿Qué sucedió en esas 14 horas? Nadie puede saberlo con seguridad a pesar de los relatos posteriores de ambos.

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado a la empresa Tauroemoción la organización y realización de los festejos taurinos para las fiestas de San Lorenzo de 2021, siempre que la situación sanitaria permita su celebración. El contrato de gestión, que tiene una duración de un año y podrá prorrogarse anualmente dos años más, establece un canon de 6.100 euros por temporada.

Protección al buitre y desprotección al ganado. Esa es la realidad del nuevo ecologismo que denuncian los ganaderos. De manso y de bravo. Muchos criadores de toros de lidia han visto cómo un buitre devoraba a un becerro recién nacido. Y aún más: buitres devorando a la madre y al hijo. «A una novilla que estaba pariando. La atacaron y se comieron a una novilla y al becerro », escribe en redes sociales la ganadería Toros de Ojailén y Javier Gallego.

La plataforma de streaming más famosa y poderosa del mundo vuelve a estar en entredicho. Esta vez, por un sospechoso entramado de empresas y fondos de inversión relacionado con los llamados «artistas fake» , es decir, que no existen en el mundo real, pero que en el ciberespacio generan millones de reproducciones. ¿Cómo es eso posible? Pongamos un par de ejemplos. Hay un tal Lo Mimieux que tiene la espectacular cifra de más de trescientos mil oyentes mensuales en Spotify, pero no hay ningún rastro de él en las redes sociales, ni en ninguna otra parte. Que no existe, vaya. Ana Olgica (hasta el nombre, un anagrama de Analógica, parece de broma) es una supuesta pianista que roza el millón de oyentes al mes, que incluso tiene más de 130 millones de clicks en una de sus canciones, pero tampoco es posible encontrar una sola referencia a su nombre fuera de Spotify. Y lo mismo pasa con más de medio centenar de presuntos artistas, algunos de los cuales han publicado su música a través de la compañía Epidemic Sound (Lo Mimieux entre ellos), curiosamente afincada en Estocolmo, igual que Spotify. Pero las conexiones entre ambas empresas van mucho más allá de lo geográfico.

Vuelve la batalla por los derechos de autor de la prensa. Hace sólo unos días Google amenazó ni más ni menos que con cerrar el buscador en Australia -un apagón total, no sólo retirar Google News como hizo en España- si se llegara a aprobar una ley que obligará al gigante tecnológico a compensar a los editores de prensa por enlazar sus noticias. Un veto a las noticias australianas se había apuntado también meses atrás desde Facebook. El Gobierno de Scott Morrison, con pragmatismo anglosajón, ha puesto pie en pared y dijo el viernes pasado que la ley la marca el Parlamento, que las empresas que la acepten son bienvenidas y que en Australia no se responde a las amenazas como esa.

Tiene Venecia a sus pies el Dux François Pinault , con su colección de arte contemporáneo repleta de estrellas mediáticas, hecha a golpe de talonario y distribuida entre el Palazzo Grassi y la Punta della Dogana , dos espacios emblemáticos de la ciudad de los canales. Pero el magnate del lujo y coleccionista, megalómano Napoleón del arte, tenía aún pendiente conquistar París, abriendo en la ciudad una espectacular sede para su colección de más de 5.000 obras, y así emular a su «rival» Bernard Arnault , que abrió hace unos años en la capital parisina la Fundación Louis Vuitton , diseñada por Frank Gehry.