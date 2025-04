Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del lunes, 5 de octubre que no te puedes perder, como estos:

Juan Romero, último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen (Austria), ha fallecido a los 101 años, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a través de Twitter.

En uno de sus últimos ataques de maravillosa extravagancia, la escritora Dorothy Parker (1893-1967) sugirió, con esa mezcla de sorna y sarcasmo que hicieron de ella una autora irrepetible, que en su lápida grabaran la frase «Perdonen por el polvo». Más allá de que fuera, o no, una última voluntad o un intento por quedarse, una vez más, con todo el respetable, aquel «deseo» burlón no llegó a cumplirse. Y no porque no la tomaran en serio. Menuda era la señora Parker. Pero si su vida fue puro teatro –del bueno–, tras su muerte protagonizó una trama propia de las mejores comedias de enredos de Billy Wilder. Una historia rocambolesca cuyo feliz final llegó el pasado 22 de agosto, más de medio siglo después de su fallecimiento.

El mes pasado, el distrito escolar de Burbank (California) pidió a sus profesores que dejaran de utilizar cuatro libros en sus clases por considerarlos ofensivos . Entre ellos están dos clásicos de la literatura universal: "Matar a un ruiseñor", de Harper Lee , y "Las aventuras de Huckleberry Finn", de Mark Twain . La razón es que ambas obras utilizan un término denigratorio para la minoría negra - negrata -, que no es aceptable en ningún caso en el Estados Unidos contemporáneo. En plenas tensiones raciales en el país norteamericano -que ha estallado en protestas por los últimos episodios de abusos policiales contra los negross-, para algunos era inaceptable que los estudiantes vieran esa palabra escrita.