Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del jueves, 25, marzo aquí mismo:

Irene Lozano dejará el cargo como presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) para ir en la lista del PSOE en las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se celebrarán el próximo 4 de mayo, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

Malas noticias para Ansu Fati , Koeman y el Barcelona. El jugador azulgrana sigue sin recuperarse satisfactoriamente de su rodilla izquierda y sigue acumulándose líquido en la articulación . Por este motivo podría volver a pasar por el quirófano, según avanza Catalunya Radio, lo que imposibilitaría que el delantero pudiera volver a jugar esta temporada. Según la emisora, la sutura de menisco no estaría cicatrizando como es debido. Hay que recordar que el jugador se lesionó el siete de noviembre , en un partido ante el Betis en el Camp Nou, y fue intervenido quirúrgicamente por el traumatólogo Ramón Cugat dos días después. Las previsiones iniciales es que estuviera cerca de cuatro meses de baja y que pudiera estar de vuelta para el partido de octavos de final de la Champions League ante el PSG. Pero su recuperación ha ido teniendo muchos contratiempos . En febrero, fue sometido a un tratamiento biológico.

La selección española Sub-21 comenzó de gran manera la defensa del título europeo ante Eslovenia , una de las anfitrionas del torneo, gracias a una sensacional segunda parte resuelta con los goles de Javi Puado, Gonzalo Villar y Juan Miranda, un triunfo que les sitúa líderes en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Maribor.

Le piden a Luis Enrique que desgrane las virtudes de Dani Olmo y no hay freno: «Es versátil y puedo utilizarle en banda, de interior o de falso nueve. Aporta muchas cosas ofensivamente, me gusta su inteligencia a la hora de defender, su calidad cuando mantiene el balón. Se asocia, tiene último pase, es bueno para hacer goles...». Y concluye el seleccionador: «Está aquí por algo y va a seguir creciendo, seguro». Olmo (Tarrasa, 1998) es una de las grandes apuestas del técnico asturiano, que confía a ciegas en su capacidad. Como otros jóvenes de la cantera del Barça, Olmo decidió abandonar La Masía siendo aún adolescente y apostar por crecer en el extranjero, aunque en su caso no escogió la Premier sino un destino más exótico, el Dinamo de Zagreb . De ahí saltó al Leipzig , donde ya es la figura del único equipo que intenta plantar cara al Bayern en la Bundesliga.

El brasileño Luís Fabiano, quien jugó en el Sao Paulo, el Oporto y el Sevilla, entre otros, está ingresado en un hospital de Sao Paulo tras contraer el Covid-19 , informó este miércoles su equipo de prensa.

El tenista español Feliciano López se despidió este miércoles a las primeras de cambio del torneo de Miami , primer Masters 1.000 de la temporada, al caer (6-4, 7-6(4) en su debut ante el australiano Alexei Popyrin, mientras que en la cita WTA la española Sara Sorribes sí logró avanzar a la segunda ronda.