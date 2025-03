Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día jueves, 25 de marzo en el mundo y en España:

El periodista e historiador Jorge Martínez Reverte (Madrid, 1948) murió en la tarde de ayer, en Madrid, a los 72 años. El autor de las famosas novelas protagonizadas por Julio Gálvez, su personaje más popular, había confesado hace menos de un mes que padecía un carcinoma. Recientemente había pasado unos días ingresado en el hospital, hasta que fue dado de alta y regresó a su domicilio para continuar con la convalecencia.

En el kilómetro treintaypico de la A-6, la línea de asfalto que une los dos hogares de Sen Senra (Galicia, el natal, y Madrid, el residencial), hay una enorme valla publicitaria que exhibe su nombre a lo grande, como si ya fuera una gran estrella del pop. No es un luminoso en Times Square como el de C. Tangana, pero oigan, esto no es un 'algo es algo', sino más bien un 'algo es mucho'. «La verdad es que sí que mola que hagan cosas así por mí», reconoce el joven vigués, que este viernes publica 'Corazón cromado' , un EP que en Sonido Muchacho, el sello que lo coedita junto a Universal Music, ven como 'el trampolín definitivo' para un artista que ha multiplicado por cuarenta sus números en apenas seis meses.

Hay hallazgos arqueológicos fruto de la casualidad. Otros son el feliz resultado de una larga búsqueda. A éste, oculto a la vista de todos, lo condujo la añoranza. Afincado en Escocia desde hace seis años, el arqueólogo asturiano Eduardo Pérez-Fernández suele aprovechar sus ratos libres para volver a su tierra y recorrer sus rincones con las nuevas tecnologías de información geográfica que su profesión pone a su alcance. Así fue como, gracias al Lidar y al SIG, descubrió un posible recinto fortificado que ha bautizado como el Castrellón , en un lugar tan emblemático y visitado como el Cabo Vidio , cerca del bello pueblo asturiano de Cudillero.

Una investigación realizada por la arqueóloga de la Universidad Estatal de Luisiana Heather McKillop , que comenzó en 2004, señala que los mayas habrían sido los primeros en utilizar la sal como moneda de cambio.

El jefe del departamento de cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Andreas Görgen , viajó la semana pasada a la ciudad de Benín, en Nigeria, para entablar conversaciones con el gobernador del estado de Edo, Godwin Obaseki , sobre los bronces de Benín. Se trata de una serie histórica de relieves de bronce, marfil tallado y otras esculturas que fueron saqueados de la ciudad de Benín por las tropas británicas en 1897, cuando arrasaron el palacio real en una expedición punitiva, y que hoy en día se encuentra repartida por museos occidentales.

«Conteste, ministro: ¿Cultura o Comunidad de Madrid?». La remodelación del Gobierno que Pedro Sánchez deberá ejecutar la semana que viene por la decisión del vicepresidente Pablo Iglesias de concurrir como cabeza de lista de Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid ha sobrevolado este miércoles la Comisión de Cultura.