Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del domingo, 21 de febrero que no te deberías perder, como estos:

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha hecho este sábado eco de una imagen difundida por el medio 'Elcomun.es' en la que aparece un muñeco con su cara ahorcado en la Plaza 8 de Marzo de Santiago de Compostela.

Decenas de escaparates rotos, tiendas de ropa saqueadas, entidades bancarias vandalizadas, pedradas contra los cristales del Palau de la Música... Una noche más, violentos y vándalos camparon a sus anchas por el centro de Barcelona y aprovecharon las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel para imponer la algarada y la rutina del caos. Una nueva jornada de disturbios, la quinta consecutiva desde que Hasel ingresó en prisión, en la que los enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra quedaron relegados por el pillaje y los destrozos en establecimientos y mobiliario urbano.

El ritmo de contagios múltiples por rebrotes del coronavirus en la Comunidad Valenciana desciende, como el resto de indicadores de la pandemia excepto la mortalidad , según reflejan las cifras difundidas este sábado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con 23 nuevos focos.

La incidencia del coronavirus en la Comunidad Valenciana sigue la tendencia a la baja de la última semana con menos casos de contagios - 1.155 positivos - según el último balance de este sábado, con 170 pacientes menos hospitalizados, aunque se mantiene la mortalidad en cifras similares, 65 fallecidos en las últimas 24 horas.

-Disculpe, me perdonará pero... pero yo no voy a hacer declaraciones...

El día antes de que detuviesen al comisario jubilado José Manuel Villarejo todavía hubo quien le pidió un favor. No era el primero, quién sabe si fue el último, pero como a tantos otros que se cruzaron en la vida del polémico policía, no le salió bien. Aquella cita postrera fue también la última en la que el comisario sacó la grabadora a pasear. Ya llevaba un año sentado en Estremera cuando el inspector jefe que aquella tarde le confesó sus miserias ingresaba por esa cinta en prisión preventiva. Quizá cuando se acercó a él no sabía que Pepe, alias «Villano», alias «Gran Grabador», según a quien se pregunte, estaba en caída libre. Y eso que hacía sólo cuatro meses se había codeado con la que hoy es fiscal General del Estado, Dolores Delgado , apreciando un «alto nivel» de complicidad.

El general Andrés Cassinello (Almería, 1927) era Jefe de la Segunda Sección de Estado Mayor de la Guardia Civil el 23 de febrero de 1981. Su padre fue asesinado en la retaguardia republicana en 1938 y, como todos los españoles de la época, creció escuchando la propaganda del régimen contra la democracia. Pero con diez años hubo un hecho que le marcó para toda la vida. «Yo era hijo de caído, pero mi compañero de banca, mi amigo del alma para toda la vida, era Pepe Fornovi, cuyo padre acababa de ser fusilado por las mismas tropas que a mí me habían liberado. No he olvidado esa amistad en toda mi vida».