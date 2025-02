Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 21, febrero aquí mismo:

Jorge de Frutos selló la victoria del Levante en el Metropolitano con un gol en el último minuto desde el centro del campo. El Atlético , que todavía no había perdido en casa en Liga, se volcó sobre el área rival en un córner y la jugada posterior llegó a los pies de De Frutos. Oblak , que también había subido a rematar, dejó la portería vacía y eso fue aprovechado por De Frutos, que con un certero disparo anotó el segundo gol de los de Paco López.

Por fortuna, los integrantes del K4 español, con Saúl Craviotto, Rodrigo Germade, Carlos Arévalo y Juan Oriyés , y el entrenador Miguel García, han salido ilesos de un accidente de tráfico que han sufrido en la autopista del Huerna. Sí que ha resultado destrozada la piragua con la que iban a competir en los Juegos de Tokio 2020 . Según fuentes de la Federación, las fuertes rachas de viento hicieron que se soltara de la furgoneta en la que viajaban el remolque cargado con embarcaciones de más de 10 metros.

Pau Gasol vuelve a casa . A Barcelona. Al equipo donde se crió y donde explotó antes de poner rumbo a la NBA para convertirse en el mejor jugador de la historia de España y uno de los más grandes de la liga americana. Futuro miembro del Salón de la Fama y referente para decenas de jóvenes europeos, que vieron en él un modelo a seguir para brillar entre los mejores sin complejos. Tras dos años sin jugar por culpa de una lesión, Pau regresará al Barça, que le permitirá finalizar su proceso de recuperación y alcanzar el ritmo competitivo necesario para cumplir su último sueño: estar en los Juegos de Tokio y retirarse desde el podio olímpico con la camiseta de España.

No se ha callado Víctor Font . El candidato ha salido al paso de las críticas que está recibiendo y, sobre todo, de las manifestaciones de Jordi Cruyff, que poco después de desvincularse del proyecto del empresario, aseguró que su padre hubiera votado a Joan Laporta en estas elecciones. « Hablamos con Jordi de esas declaraciones y nos explicó que se había sentido presionado y que no quería cerrarse puertas», aseguró el candidato, que añadió que «hay actitudes electorales que no queremos hacer nuestras y una de esas actitudes es la de ‘o estás conmigo o contra mí’, que es lo que hace Laporta». « Hay figuras que son buenas o necesarias para el Barça, no para un candidato , pero él no lo entiende así», aseguró Font. En ese sentido, se reafirmó «al cien por cien» que «si ganamos, al día siguiente Xavi será el general manager ». Y censuró: «En cambio, aunque estoy convencido de que piensa que sería un técnico ideal, Laporta ya ha dicho que le falta experiencia...».

La lucha interna que sufre el Liverpool de Klopp , actual campeón y a día de hoy sexto clasificado de la Premier League, entre otros factores, ha dejado vía libre a Guardiola y su Mánchester City para posicionarse en la cúspide de la tabla. El equipo del noroeste ha pasado en unos meses del peor inicio liguero desde la llegada del catalán a conseguir 17 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Hoy ( 17:30, DAZN ) miran a la número 18 a los ojos y, enfrente, el entrenador visualizará al que hasta hace no mucho era su pupilo, Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal. «Ha sido una persona muy importante en mi vida», dijo del vasco Guardiola en la previa.