El mediocentro español Edu Bedia, que actualmente juega en el Football Club Goa de la Superliga de India, podría recibir un castigo histórico tras su vergonzosa agresión a Deepak Tangri, jugador del Chennaiyin. En el minuto 96 de partido, y con 2-2 en el marcador, una disputa del balón entre ambos jugadores acabó con los dos en el suelo y con el español mordiendo de manera insistente la zona abdominal de Chennaiyin, que acabó retorciéndose por el suelo de dolor.

La tarde del domingo 14 de febrero trae el gran clásico del baloncesto español para una nueva final de la Copa del Rey. Será la octava vez en los últimos doce años que Real Madrid y Barcelona se juegan el título copero, en una de las finales más igualadas que, a priori, se recuerda.

Dominic Thiem, finalista del año pasado y último campeón del US Open, está fuera del Open de Australia. Problemas físicos y la fatiga tras su extenuante partido contra Kyrgios de tercera ronda, provocaron que Thiem fuera una marioneta en manos de un excelente Dimitrov que le endosó un contundente 6-4, 6-4 y 6-0: «No soy una máquina. A veces me gustaría serlo, pero hay días realmente malos. Si no estás al 100% en este nivel aparecen resultados como este, y eso es exactamente lo que ha sucedido hoy».

Gerard Piqué puede ser la gran sorpresa de Ronald Koeman ante el PSG este próximo martes. El técnico holandés está recuperando a futbolistas lesionados, todo lo contrario que Pochettino, que acaba de perder a Neymar y a Di María, que no viajarán a la Ciudad Condal. Piqué se lesionó el pasado 21 de noviembre al doblarse la rodilla durante un lance del partido ante el Atlético de Madrid. Se le diagnosticó un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una rotura parcial de cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se esperaba que estuviera fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses, siempre que optara por una opción conservadora y no pasara por el quirófano, como así hizo. El futbolista ha recostado los plazos de recuperación y hoy ya se ha entrenado por vez primera con el grupo. Su intención era la de testar su rodilla y aunque las sensaciones han sido buenas, la decisión definitiva no se tomará hasta mañana o incluso el mismo martes. Koeman no es partidario de arriesgar y así se lo ha hecho saber al equipo médico y al propio futbolista.

Djokovic ya está los cuartos de final del Open de Australia, donde le espera el alemán Zverev, tras derrotar a Raonic en cuatro sets (7-6, 4-6, 6-4 y 6-1). El número uno del mundo tuvo enfrente un duro contrincante que le peleó hasta la última bola, pero finalmente se impuso la solidez y el talento del serbio.

