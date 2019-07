Nintendo lanzará un nuevo modelo de Switch con 9 horas de batería La revisión de la híbrida de la compañía de Kioto llegará a las tiendas el 20 de septiembre

Seguir Rodrigo Alonso @RodAlonsoo Madrid Actualizado: 18/07/2019 01:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si la semana pasada Nintendo anunciaba la salida al mercado de la nueva Switch Lite, ahora la firma de Kioto ha reconocido que próximamente realizará una revisión de su híbrida. De este modo, la Switch original pasará a contar con una autonomía que podría llegar a superar las nueve horas. Una mejora notable respecto a la anterior duración de la batería, que podía alcanzar las seis horas y media en el mejor de los casos.

Todavía no sabemos mucho sobre esta mejora. Nintendo la ha recogido en su portal oficial mediante el código HAC-001-01. El aumento en la duración de la batería podría deberse, según recoge el portal «Gizmodo», a la nueva tecnología empleada por la compañía nipona, que ha optado por comenzar a utilizar en su híbrida un procesador y una memoria NAND diferente a la escogida en 2017 para la Switch original.

Hay que tener en cuenta, que la autonomía de la híbrida de Nintendo depende del tipo de juego o aplicación que el usuario utilice. La mejora se dejara notar, por ejemplo, en títulos como «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», que pasará de ofrecer una duración aproximada de 3 horas por carga a alcanzar las 5,5 horas.

Gracias a los cambios realizados por Nintendo, la Switch pasará a tener una autonomía que se encontrará entre las 4,5 a 9 horas. Bastante superior a la que tenía anteriormente, cuando la batería podía durar entre 2,5 a 6,5 horas.

Se espera que este nuevo modelo llegue a las calles en el mes de septiembre con un precio similar al de la primera Nintendo Switch (algo más de 300 euros). También para dicho mes (20 de septiembre) se espera que la versión portatil de esta consola, la Nintendo Switch Lite, esté disponible para los usuarios.

Videojuegos para estrenarla

El aumento de la duración de la Switch original y la salida al mercado de la Switch Lite no son las únicas novedades que tiene preparadas la empresa nipona para este otoño. Y es que Nintendo tiene preparados un buen puñado de títulos que prometen situarse entre los mejores videojuegos del año. Ya se sabe que otoño es una de las épocas favoritas de las desarrolladoras para comercializar sus propuestas más ambiciosas.

De este modo, a partir del mismo 20 de septiembre, los usuarios de Switch podrán disfrutar de uno de los títulos más esperados del año, como es el «remake» del clásico «The Legend of Zelda: Link's Awakening» nacido en 1993 para Game Boy. A este lanzamiento le seguirán de cerca los esperados «Dragon Quest XI» (27 de septiembre), «Luigi's Mansion 3» (31 de octubre) y «Pokémon Espada» y «Pokémon Escudo» (15 de noviembre).