La policía de Nueva York encuentra muerto al youtuber «Etika» El joven, que llevaba desaparecido casi una semana, publicó un vídeo con pensamientos suicidas

La policía de Nueva York ha confirmado a través de Twitter que el cuerpo encontrado ayer en los alrededores del Río Este de Manhattan pertenece al youtuber estadounidense Daniel Desmond Amofah, conocido como «Etika», que llevaba desaparecido desde el pasado 19 de junio.

Las autoridades encontraron el lunes algunas pertenencias del joven, entre las que estaba su permiso de conducción, su cartera, un teléfono, una Nintendo Switch y una muda de ropa.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw — NYPD NEWS (@NYPDnews) 25 de junio de 2019

«Etika», de 29 años, publicó un vídeo en su canal de YouTube con el título «Lo siento», en el que se dirigía a sus seguidores, lamentando «haber traicionado toda tu confianza». «Por favor, aprende de mi ejemplo. No seas como yo. No alejes a la gente que se preocupa por ti».

En la grabación, eliminada de su canal original, el joven expresaba pensamientos suicidas. «Siento mucho haberos traicionado. Manipulé, mentí... No sé qué me espera al otro lado, pero estoy listo para enfrentarme a ello. Por lo que sabemos, no hay vida después de la muerte. Mi tiempo termina, pero si hay un camino para mí también, os enviaré tantas bendiciones como pueda desde el otro lado».

A finales del año 2018 y comienzos de 2019, Amofah tuvo una serie de crisis mentales, llegando a ingresar en un centro psiquiátrico.

«Etika» ha sido tendencia en Twitter en varios países en las últimas horas, con miles de usuarios lamentando lo ocurrido y recordando las líneas de ayuda en caso de conocer a alguien con ideas suicidas, que en España son el 112 (teléfono de emergencias) y el 91 459 00 55 - 717 003 717 (teléfono de la esperanza).