Jack Dorsey, de Twitter - Burhaan Kinu/Hindustan Times

Jack Dorsey, de Twitter, eliminaría los «Me gusta» El confundador de la red de microblogging asegura que si ideara de nuevo el servicio, «probablemente no pondría tanto énfasis en el número de seguidores» ni «en el número de 'Me gusta'» porque no ayudan a «la sana contribución a la red»