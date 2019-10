Instagram lanza una herramienta para que los hackers no puedan robarte la cuenta

La red social Instagram ha lanzado una nueva herramienta de seguridad que permite identificar los correos electrónicos que llevan a cabo prácticas fraudulentas de «phishing» y se hacen pasar por la compañía para obtener información de los usuarios como sus credenciales de acceso a la plataforma.

Esta nueva función, llamada «Correos electrónicos de Instagram», está ubicada en el menú de ajustes de la red social, y se encuentra accesible desde este lunes, según ha explicado la compañía en su cuenta oficial de Twitter.

Heads up: Today, we’re launching a new feature to help people identify phishing emails claiming to be from Instagram. This account security feature (accessed through Settings) allows anyone to check if an email claiming to be from Instagram is genuine. pic.twitter.com/3UE5kSypM6