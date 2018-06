ENTREVISTA Evan Sharp, fundador de Pinterest: «A los españoles nos gusta la patata y a los americanos el aguacate» El cofundador y consejero delegado de la compañía de internet defiende en una entrevista para ABC que uno de sus principios es llevar tráfico al contenido original

JON OLEAGA

MADRID Actualizado: 27/06/2018 10:17h

Pinterest es una de las plataformas más veteranas de internet, nacida de la cuna de Silicon Valley hace tan sólo una década. Donde muchos han fracasado frente a gigantes como Facebook, Twitter o Instagram, la plataforma ha seguido creciendo hasta llegar a los 200 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Hablamos con Evan Sharp, cofundador y consejero delegado de la compañía, quien lo deja claro: «Pinterest no quiere ser una red social».

Para lo que solo conozcan Facebook y Twitter, ¿qué es exactamente Pinterest?

La gente piensa erróneamente que Pinterest en es una red social, y no lo es. Pinterest es una plataforma de uso personal, o destinada a descubrir ideas. Una red donde no compartes, sino acumulas ideas o proyectos. Por ejemplo, tengo fotos que he ido guardando para organizar mi viaje a Madrid, o de ideas para decorar la habitación de mi futura hija.

¿Una imagen vale más que mil palabras?

Las fotos son una manera genial de acumular ideas, sobre comida, cómo decorar, maquillaje... las categorías son infinitas. Pero también es un gran lugar donde descubrir ideas. ¡Se publican 100.000 millones de ideas al mes!

«A los españoles nos gusta la patata y a los americanos el aguacate»

Realmente, ¿cómo se le ocurrió crear una plataforma de imágenes?

Al principio la creamos para nosotros. Era arquitecto, tenía un montón de imágenes de edificios, pero era muy difícil organizarlas de forma sencilla. En el 2010, construimos la primera versión para guardar enlaces a contenido de arquitectura. Luego lo compartimos con amigos y familia, y después de un año se volvió súper popular. Lo mejor es que ahora se ha vuelto una herramienta personal. Servimos 10.000 millones de recomendaciones diarias a nuestros usuarios de contenido que les puede interesar. Contenido relevante para ellos. En España intentamos destacar elementos locales, la razón de que nuestro crecimiento aquí se haya multiplicado.

¿Alguna trabaja o anécdota en este camino?

Nuestra primera oficina era un apartamento, había dos personas viviendo allí, y otras 8 trabajando. Todo estaba revuelto. El primer inversor cuando entró en el piso, nos vio que estábamos todos juntos trabajando en camiseta, muy informal, pero aún y todo nos auguró un gran futuro y aposto por nosotros. Otra cosa que me ha sorprendido, son los famosos en Pinterest. La mayoría usan un seudónimo, y usan la aplicación en su vida real. Después he conocido a estos famosos en persona, y saber que tienen una vida privada, descubrirla, es fascinante. Cuando lanzamos en otros países fuera de Estados Unidos, nos damos cuenta que todos los usuarios tienen las mismas necesidades, aunque la cultura cambie. En la categoría de recetas se ven las diferencias culturales. Por ejemplo. el ingrediente más usado en las recetas guardadas en España es la patata, y el aguacate en Estados Unidos.

Los tiempos cambian y las redes sociales se concentran. ¿Cuál es su estrategia para competir por la atención contra Facebook, Instagram y Twitter?

Somos empresas muy diferentes. Pinterest es acerca de ti, es personal. En Instagram es más sobre amigos y familia, más sobre la red. Hay un lugar en el mercado para nosotros porque aportamos un valor diferencial. Esa es la razón de que crezcamos un 50% en España.

¿Tiene interés en España?

Es un mercado maduro, el 25% de los usuarios registrados lo utilizan diariamente. Ofrecemos una experiencia local, pensada para los españoles. España es un país clave, hemos gastado bastante para adaptar la plataforma. Para las empresas españolas también es un buen momento para experimentar.

¿Y cuál es su modelo de negocio? ¿Cómo gana dinero?

En Francia y en Estados Unidos las empresas pueden pagar por publicidad, pero de momento en España todavía no. Estamos esperando a que el mercado esté preparado para ello. Anteriormente Pinterest era una plataforma de uso femenino. ¿Qué ha cambiado para que ahora esté más equilibrado? Yo creo que ha sido por la personalización del contenido sugerido. Lo que aparece ahora son contenidos personalizadas por usuario, es decir, temas que te interesen. Lo que hace más sencillo para un hombre encontrar contenido adaptado para él.

Supongo que tendrá intenciones de ampliar sus funciones e incorporar novedades

La búsqueda visual, por ejemplo, es un proyecto importante en el que estamos trabajando. El futuro de la búsqueda va a ser visual y usando la cámara del móvil se puede buscar contenido. Lo ideal, es que si sacas la foto de un plato de comida, Pinterest te pueda enseñar la receta. Tenemos más de 100.000 millones de imágenes guardadas, justo lo necesario para alimentar la tecnología de inteligencia artificial que usamos.

¿Qué opina, pues, de la postura del Parlamento Europeo sobre las posibles restricciones en derechos de autor?

Lo tomamos muy en serio. Uno de nuestros principios es llevar tráfico al contenido original. Todo el contenido de Pinterest es un enlace, no sólo una imagen. Y siempre podrás tener la posibilidad de denegar que Pinterest use tu contenido con un código.