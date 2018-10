Los usuarios de Android podrían pagar más por sus teléfonos tras la multa de Europa a Google «The Verge» desvela en exclusiva que instalar el paquete de aplicaciones de Google costará a los fabricantes 40 dólares por terminal a partir del 1 de febrero de 2019. Este nuevo coste podría repercutir en el precio final de venta de cada «smartphone»

A. MARTÍNEZ

Si Europa le complica las cosas a Google, el gigante de internet se las va a complicar a los fabricantes. Y estos, a los usuarios. Así de simple. Todo apunta a que esta va a ser la «ecuación» que se desarrolle en los próximos meses después de que Google se haya visto obligada a pagar la multa impuesta por el Tribunal General de la UE por su posición dominante en el mercado dentro de dispositivos Android.

Google aseguró la semana pasada que pagará la multa cobrando a los fabricantes de móviles. Hasta ahora, no se sabía cómo ni cuánto pero según «The Verge», que ha tenido acceso a documentos confidenciales, los de Mountain View cobrará a Samsung, LG, Huawei y compañía 40 dólares por terminal, unos 35 euros.

Hasta ahora, y en la mayoría de los países, cualquier móvil Android traía ya preinstaladas por defecto las aplicaciones de Google (Gmail, Maps, Youtube, Chrome...). Sin embargo, esto que se ha considerado como algo normal hasta ahora, ya no lo es. El gigante de internet está obligado a dar vía libre a los fabricantes, a partir del 1 de febrero de 2019, de introducir el paquete de aplicaciones en sus terminales. Eso sí, si quieren hacerlo, tendrán que pagar por ello. Y por separado.

«Los fabricantes de Android tendrán que pagar a Google un coste sorprendentemente alto en Europa para incluir la Play Store de Google y otras aplicaciones móviles en sus dispositivos», asegura «The Verge», aunque las tarifas variarán en función del dispositivo y país. De hecho, Reino Unido, Suecia, Alemania, Noruega y los Países Bajos serán los que establezcan las tarifas más altas. Esto afecta al conjunto de «apps» Google Play Services.

El problema es que es evidente que si los fabricantes tienen que pagar un nuevo extra, este nuevo gasto podría repercutir en el precio final del terminal, por lo que los usuarios serán quienes, al final, ayuden a Google a pagar su multa. Sin embargo, cabe la posibilidad de que Google ofrezca acuerdos a los fabricantes para instalar sus aplicaciones.

Por país y píxeles

En principio, todos tendrían que pagar a Google por instalar «Google Mobile Services» (el paquete completo de «apps»), que sin embargo no incluye las licencias para instalar Chrome y Google Search, que los fabricantes tendrían que comprar por separado. Sin embargo, Google negociaría condiciones con los fabricantes que quieran incorporar en sus terminales estos dos servicios primero.

«En declaraciones públicas, Google se ha mostrado cauteloso sobre cómo se estructurarán las nuevas tarifas de licencia, pero los documentos revelan que el acuerdo con los fabricantes de la UE se establecerá por país y densidad de píxeles», explica «The Verge».

Así, los países que tienen las tarifas más altas, un dispositivo con una densidad de píxeles superior a 500 ppi tendría que pagar una tarifa de 40 dólares para obtener la licencia del conjunto de aplicaciones de Google. Los dispositivos de 400 a 500 ppi pagarían una tarifa de 20 dólares, mientras que los dispositivos de menos de 400 ppi solo pagarían 10. En algunos países, para teléfonos de gama baja, la tarifa puede ser de tan solo 2.50 dólares por dispositivo.

«No está claro por qué la densidad de píxeles es tan importante para el esquema de precios», añade «The Verge», «pero es probable que se utilice como un 'proxy' para el precio del dispositivo en general, ya que los dispositivos con mayor densidad de píxeles suelen costar más». Por ejemplo, el Samsung Galaxy S9 tiene una densidad de píxeles de 570 ppi.

Las tabletas tendrían unos precios diferentes, «aplicado de manera uniforme en todos los países y con un límite de 20 dólares por dispositivo».

Google Chrome y Search, las claves

La situación empeora para aquellos fabricantes que no preinstalen Chrome, ya que perderán los ingresos de búsqueda que obtienen desde el navegador. «Si la compañía decide no colocar el navegador Google Chrome en el cajón de aplicaciones para cualquier dispositivo suministrado en el EEE [Área Económica Europea], la compañía no tendrá derecho a ninguna parte de los ingresos generados de Google Chrome», asegura el documento confidencial al que ha tenido acceso «The Verge».

El fallo de la Comisión Europea no requiere explícitamente que Google cobre tarifas de licencia, pero sí que Google rompa su paquete tradicional de aplicaciones. Y es que los de Mountain View han sido obligados por Europa a ofertar por separado los permisos de aplicaciones móviles Google, la aplicación de búsqueda y el navegador Chrome. La Comisión Europea cree que de esta manera se favorece la competencia.

Pero el gigante de internet sabe muy bien cómo jugar sus cartas. Google Chrome y Google Search son las aplicaciones principales de donde provienen las ganancias de Google, de ahí que vayan por separado. Se trata de una forma con la que «obligar» a los fabricantes de «smartphones» a llegar a acuerdos. Así, lo más normal es que paguen para contar con la Play Store en los dispositivos y, luego acordar la instalación de los otros dos servicios.

Al final, ahora que las compañías pagarán una serie de costes extras por dispositivo en Europa, existe una gran posibilidad de que se traduzcan en un incremento del precio final de cada terminal para poder compensar la pérdida de ingresos. Y ese plus lo acabará pagando muy probablemente el usuario, ya que en la actualidad, el margen con el que cuentan los fabricantes es muy limitado.