Primeros detalles del nuevo teléfono móvil Pixel 4: tendrá un extraño módulo para su cámara doble

Google hizo públicas este jueves las primeras imágenes de su teléfono móvil Pixel 4, que no está previsto que sea presentado de forma oficial hasta pasado el verano, tras varios días en los que se han desatado los rumores en internet y se ha disparado la especulación sobre este modelo.

«Bueno, como vemos que hay algo de interés, ¡aquí va! Esperad a ver lo que puede hacer. #Pixel4", publicó la compañía desde su cuenta de Twitter Made by Google, en un movimiento nada habitual -especialmente cuando faltan todavía varios meses para que se haga oficial- y sólo explicable por el afán de «dominar» la narrativa ante la gran cantidad de rumores en circulación.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4pic.twitter.com/RnpTNZXEI1