Demandan a Samsung en Australia por engañar sobre la impermeabilidad del Galaxy La denuncia indica que la compañía hizo representaciones falsas y engañosas en unas 300 campañas publicitarias

Las autoridades de Australia han presentado una demanda contra la filial australiana de la empresa surcoreana Samsung Electronics por, presuntamente, engañar a los consumidores acerca de la resistencia al agua de varios de sus celulares Galaxy. La denuncia indica que la compañía hizo representaciones falsas y engañosas en unas 300 campañas publicitarias difundidas desde febrero de 2016. En estas mostraban cómo los teléfonos eran resistentes al agua al ser usados o expuestos en el mar o en piscinas.

Asimismo, Samsung expresó en sus campañas que los teléfonos podían sumergirse a más de 1,5 metros de profundidad en el agua durante unos 30 minutos, indicó la ACCC en un comunicado. A su vez, el ente regulador remarcó que Galaxy no hizo pruebas sobre la resistencia al agua de los teléfonos y que, además, Samsung alerta en su portal que no es aconsejable utilizar el nuevo Galaxy S10 en la playa o la piscina.

La ACCC también señaló que Samsung, que vendió estos teléfonos a un mayor precio que los otros modelos que no tenían estas características promocionadas, ha rechazado las reclamaciones de consumidores que los utilizaron debajo del agua. La compañía, sin embargo, reconoció que la impermeabilidad influyó en la compra de teléfonos inteligentes en Australia, donde ha vendido más de cuatro millones de teléfonos Galaxy.

Los dispositivos afectados por la demanda son los S10e, S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 9, Note 8, Note 7, A8, A7, y el A5, fabricados entre 2016 y 2019.

Samsung se ha visto afectada por varios fiascos recientes, incluido el del Galaxy Note 7, que dejó de producir y vender en 2016 por repetidos casos de incendio del terminal al recargar la batería, o el del Galaxy Fold, el primer smartphone plegable del que retrasó su lanzamiento este año por problemas en su pantalla plegable.